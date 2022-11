Μουντιάλ 2022 – τελετή έναρξης: Ποιοι καλλιτέχνες αρνήθηκαν να συμμετέχουν

Σε φιάσκο μετατράπηκε η τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2022, που είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Κυριακή, καθώς τρεις τραγουδιστές αρνήθηκαν να παραστούν. Αρχικά ήταν η Dua Lipa και ο Ροντ Στιούαρτ που αρνήθηκαν να τραγουδήσουν στην τελετή έναρξης, τώρα ήρθε και η σειρά της Σακίρα να πράξει το ίδιο. Η Κολομβιανή τραγουδίστρια, όπως και οι Dua Lipa και Ροντ Στιούαρτ, διευκρίνισε ότι δεν θα συμμετάσχει στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2022, λόγω της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πλέον, ο μόνος που δεν έχει αρνηθεί είναι ο Νοτιοκορεάτης τραγουδιστής Jungkook, του γνωστού συγκροτήματος BTS, και όλα δείχνουν ότι η τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2022 δεν θα είναι τόσο λαμπερή όσο αναμενόταν.

Η Dua Lipa με ανάρτησή της στο Instagram ανέφερε: «Υπάρχουν πολλές εικασίες ότι θα εμφανιστώ στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ. Δεν θα τραγουδήσω και ούτε έχω συμμετάσχει ποτέ σε διαπραγματεύσεις για να εμφανιστώ. Θα υποστηρίζω την Αγγλία από μακριά. Ανυπομονώ να επισκεφτώ το Κατάρ όταν θα έχει εκπληρώσει όλες τις δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έδωσε όταν κέρδισε το δικαίωμα να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο». Από την πλευρά του, μιλώντας στους Sunday Times, ο διάσημος Σκωτσέζος τραγουδιστής μίλησε για το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ και είπε ότι δεν είναι αποδεκτό να πάει σε αυτή τη χώρα δεδομένων των παραβιάσεών της στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Dua Lipa clears rumors about performing at the opening ceremony of the World Cup in Qatar.

‘I will not be performing & nor have I ever been involved in any negotiation to perform […] I look forward to visiting Qatar when it has fullfilled all the human rights pledges it made’ pic.twitter.com/Ca7DA9H1bC

— Pop Base (@PopBase) November 13, 2022