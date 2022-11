Μανέ – Μουντιάλ 2022: Χάνει οριστικά το Παγκόσμιο Κύπελλο ο παίκτης της Μπάγερν Μονάχου

Ο Σαντιό Μανέ, όχι μόνο έμεινε οριστικά εκτός Μουντιάλ λόγω του τραυματισμού που υπέστη στις αρχές του μήνα σε αγώνα του με την Μπάγερν Μονάχου, αλλά το βράδυ της Πέμπτης πέρασε και την πόρτα του χειρουργείου για να αποκαταστήσει το πρόβλημα στον τένοντα της περόνης του δεξιού ποδιού του. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Ίνσμπρουκ όπως επιβεβαίωσε και η Μπάγερν Μονάχου σε επίσημη ενημέρωσή της, επισημαίνοντας πως «…η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον Καθηγητή Κρίστιαν Φινκ και τον Dr. Άντι Γουίλιαμς ο οποίος ήρθε από το Λονδίνο και ήταν απόλυτα επιτυχημένη.

Ως εκ τούτου δεν θα είναι διαθέσιμος για την Εθνική Ομάδα της Σενεγάλης ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον Σαντιό» ανέφερε η βαυαρική ομάδα. Όπως αναφέρει μάλιστα η γερμανική «Bild», ο 29χρονος επιθετικός της Μπάγερν αναμένεται να μείνει εκτός δράσης συνολικά για 3 μήνες και είναι πολύ πιθανό να χάσει το πρώτο παιχνίδι με την Παρί Σεν Ζερμέν για τους «16» του Champions League. Ο Σενεγαλέζος ποδοσφαιριστής έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα τη φετινή σεζόν. Συνολικά μετράει 11 γκολ και 4 ασίστ σε 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

🚨 Sadio Mané is set to miss Senegal's World Cup opener due to injury according to @SkySport 🤕 pic.twitter.com/JsxErvQbmp

— 433 (@433) November 15, 2022