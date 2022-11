Πολωνία πύραυλος: Το “κρύο” αστείο της Ζαχάροβα

Με ένα άκομψο «αστείο» σχολίασε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, τον πύραυλο που έπεσε στην Πολωνία. «Το αστείο της ημέρας: η Ουκρανία ήθελε να μπει στο ΝΑΤΟ και κατέληξε στο ΝΑΤΟ. Για την ακρίβεια, με έναν πύραυλο S300», γράφει η Ρωσίδα εκπρόσωπος ΥΠΕΞ στο Telegram. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Πολωνό πρέσβη στη Μόσχα, την επομένη της εκτόξευσης ενός πυραύλου που έπεσε στην Πολωνία. Το παραπάνω συμβάν ενίσχυσε τους φόβους για κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία και τη διάχυσή του. «Ο Πολωνός πρέσβης καλείται στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα στο Telegram, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Λίγο αργότερα, το ρωσικό ΥΠΕΞ δημοσίευσε βίντεο από την αποχώρηση του Πολωνού πρέσβη μετά την κλήτευσή του για εξηγήσεις.

Polish Chargé d'Affaires 🇵🇱 exits 🇷🇺 Russian Foreign Ministry after having been summoned to @mfa_russia pic.twitter.com/wjm0QZT3Wu

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 16, 2022