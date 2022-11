Ερντογάν για Ελλάδα: 2-3 πρόσωπα δεν κάθονται ήσυχα, κάνουν δηλώσεις, δεν ξέρουν τα όριά τους

Νέες απειλές κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το Μπαλί της Ινδονησίας, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο των G20. Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά στη σύντομη συνάντηση που είχαν χθες , ο Ερντογάν υπογράμμισε με επιθετικό ύφος: «Πάντα λέω ότι μπορεί να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα. Στην Ελλάδα υπάρχουν 2-3 ονόματα που δεν κάθονται ήσυχα, κάνουν συνεχώς τέτοιες δηλώσεις, λένε συνεχώς τέτοια λόγια, δεν ξέρουν τα όριά τους».

#BREAKING Türkiye tells Greece to mind its place, remember the history, says President Erdogan as he reiterates saying of 'we can come suddenly one night' pic.twitter.com/9KfQeaedm1

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 16, 2022