Πολωνία πύραυλος – Ρωσία: Εκτοξεύθηκε για την κατάρριψη ρωσικού, λένε οι ΗΠΑ

Ο πύραυλος που κατέπεσε στην Πολωνία ήταν ουκρανικός, λένε αξιωματούχοι των ΗΠΑ στο AP. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ αναφέρουν πως με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση τους, ο πύραυλος ο οποίος κατέπεσε χθες Τρίτη σε χωριό της νοτιοανατολικής Πολωνίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι ήταν αντιαεροπορικός κι εκτοξεύθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για την κατάρριψη ρωσικού εισερχόμενου πυραύλου, ανέφερε μέσω Twitter ρεπόρτερ του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press. Το ίδιο μετέφερε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ και της G7 σε συνάντησή τους στο Μπαλί, σύμφωνα με πληροφορίες του Γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων dpa. Ο Μπάιντεν φέρεται να μίλησε για πύραυλο του συστήματος S-300, ρωσικής κατασκευής, που αποτελεί βασικό στοιχείο της ουκρανικής αεράμυνας.

Ο πολωνός πρόεδρος, ο Αντρέι Ντούντα, δήλωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη ότι η Βαρσοβία δεν έχει ακόμη «αδιάσειστες αποδείξεις» για το ποιος εκτόξευσε τον πύραυλο ο οποίος στοίχισε χθες Τρίτη το απόγευμα τη ζωή σε δύο ανθρώπους στο χωριό Σεβόντοφ, στη νοτιοανατολική Πολωνία. «Αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε καμία αδιάσειστη απόδειξη για το ποιος εκτόξευσε αυτόν τον πύραυλο. Διενεργείται έρευνα. Πιθανόν είναι ρωσικής κατασκευής», είπε ο αρχηγός του κράτους σε δημοσιογράφους στη Βαρσοβία. Ο κ. Ντούντα έκρινε ταυτόχρονα ότι πρόκειται για «μεμονωμένο» συμβάν. «Τίποτε δεν υποδεικνύει ότι θα ακολουθήσουν και άλλα (σ.σ. παρόμοια συμβάντα)», τόνισε.

BREAKING: Pres. Biden makes remarks on Poland following meeting with world leaders, says preliminary information indicates “it’s unlikely” that projectile was fired from Russia. https://t.co/U7pWMhVsM9 pic.twitter.com/0V5jhK4rcG

— ABC News (@ABC) November 16, 2022