Κίεβο τώρα – εκρήξεις: Ρωσική πυραυλική επίθεση μετά την απόσυρση από τη Χερσώνα

Με σφοδρά χτυπήματα κατά αμάχων απαντά ο Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την απόσυρση στρατευμάτων από τη Χερσώνα, που δημιούργησε εικόνα αναθάρρησης στην παγκόσμια κοινότητα, και έπειτα από την ομιλία του Ουκρανού ομολόγου του στη G20. Τουλάχιστον δύο εκρήξεις ήχησαν – τις τελευταίες ώρες- στο Κίεβο, ενώ καπνός φαίνονταν να υψώνεται πάνω από την πόλη, ανέφερε ο ανταποκριτής του πρακτορείου Reuters στην ουκρανική πρωτεύουσα. Τα χτυπήματα στόχευσαν δύο συγκροτήματα κατοικιών, κάτι αναλυτές ανέμεναν από το Κρεμλίνο και από έναν «πληγωμένο» – από την ουκρανική αντίσταση – Πούτιν.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν ύστερα από συναγερμό για αεροπορικές επιθέσεις σε όλη την Ουκρανία, ώρες αφότου ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε μέσω βιντεοκλήσης στους ηγέτες της ομάδας των χωρών της G20 που συναντώνται στο Μπαλί. «Η Ρωσία απάντησε στην δυνατή ομιλία του Ζελένσκι στην G20 με μια νέα πυραυλική επίθεση. Πιστεύει κανείς ότι το Κρεμλίνο θέλει πραγματικά την ειρήνη; Θέλει υποταγή. Αλλά στο τέλος της ημέρας, οι τρομοκράτες πάντα χάνουν» έγραψε στο Twitter, ο επικεφαλής των προεδρικών υπηρεσιών Άντριι Γιερμάκ. Σύμφωνα με το δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο από τις πυραυλικές επιθέσεις επλήγησαν δύο κτίρια στην ουκρανική πρωτεύουσα.

BREAKING: #BNNUkraine Reports

Explosions were heard in Kyiv, and smoke could be seen rising above the city. The air is filled with explosions.

Sumy, Odesa, and Kyiv are all under air defense. pic.twitter.com/TSFlbwEVmz

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 15, 2022