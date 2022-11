Αποκαλύφθηκε η μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 – «Ενσαρκώνει το γαλλικό πνεύμα»

Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024» αποκάλυψαν τη Δευτέρα (14/11) τις μασκότ των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων. Αν και βρισκόμαστε ακόμη στο 2022 και έχουμε άλλα δύο χρόνια μπροστά μας για να μπούμε σε ρυθμούς Ολυμπιακών Αγώνων, όμως στο Παρίσι, η πόλη που θα τους φιλοξενήσει, ρυθμίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες. Ο φρυγικός σκούφος, λοιπόν, ένα από τα εθνικά σύμβολα της Γαλλίας, ένα από τα σύμβολα της γαλλικής επανάστασης και σύμβολο ελευθερίας επιλέχτηκε να είναι η μασκότ των Αγώνων.

Η μασκότ, λοιπόν, δεν απεικονίζει ζώα, όπως συνέβη με το 65% των μασκότ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς όπως εξήγησε ο επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής, Τόνι Εστανγκέ «πάντα πρέπει να… σπας τους κώδικες». «Αντί να ψάχνουμε για ένα ζώο τοτέμ, θέλαμε αυτές οι μασκότ να ενσαρκώσουν το γαλλικό πνεύμα, να φέρουν ένα ιδανικό και, μέσω αυτού, να μεταδώσουν τις αξίες της χώρας μας κι ένα μέρος της Ιστορίας μας» δήλωσε η Ζουλί Ματικίνε, διευθύντρια της εταιρείας “W & Cie” που δημιούργησε τις μασκότ.

Μάλιστα, επισήμανε ότι το συγκεκριμένο σύμβολο, παρουσιάσθηκε σε πολλούς νέους ηλικίας 6 έως 14 ετών, οι οποίοι το αναγνώρισαν ως ένα από τα σύμβολα της Δημοκρατίας. Το «Παρίσι 2024», επινόησε γύρω από το δίδυμο μασκότ, μια σειρά χαρακτήρων που ανήκουν στην ίδια γενιά σκούφων και των οποίων η αποστολή είναι να ενθαρρύνουν τους Γάλλους να αθληθούν.

The Olympic Phryge and the Paralympic Phryge are taking the lead of a tribe which always has its trainers on 👟

What could be better than little Phrygian caps to lead the revolution through sport and accompany us to the #Paris2024 Games! pic.twitter.com/hUjFI09zZM

