Ουκρανία – viral: Ο στρατιώτης και το κουτάβι που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου

Ένα σύντομο διάλειμμα που του έδωσε χαρά έκανε ένας φιλόζωος Ουκρανός στρατιώτης, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας του στο twitter.

Ο στρατιώτης συνάντησε ένα πανέμορφο κουταβάκι και αποφάσισε να το ταΐσει. Μάλιστα του προσέφερε το γιαούρτι του, δίνοντας στο κουταβάκι τροφή μέσα από το κουτάλι, ενώ το είχε στην αγκαλιά του.

Το σκυλάκι μάλλον χάρηκε υπερβολικά αυτήν την «παροχή», με αποτέλεσμα να γλείφει συνέχεια τον στρατιώτη, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του.

«Το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας» σχολίασε το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

Breakfast is the most important meal of the day! pic.twitter.com/hnC8bVHIFg

— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 14, 2022