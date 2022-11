Χερσώνα – καρπούζια: Πολιτικοί, στρατιώτες και πολίτες έχουν ανάγει το φρούτο σε σύμβολο

Το καρπούζι φαίνεται πως έχει γίνει το σύμβολο ελπίδας των Ουκρανών, την ώρα που συνεχίζεται η αντεπίθεση στον Ρώσο εισβολέα. Φωτογραφίες και βίντεο με ανθρώπους να κρατούν καρπούζια εμφανίζονται ολοένα περισσότερο σε πολλές περιοχές της χώρας καθώς Ουκρανοί κάνουν πορείες εναντίον της ρωσικής εισβολής. Βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν στρατιώτες της χώρας να σηκώνουν ψηλά καρπούζια σε επευφημίες από πλήθη κόσμου.

🇺🇦" #Kherson is Ukraine!". Ukrposhta is launching this stamp today.

This is the first postage stamp dedicated to the hero city.

An envelope is also issued for the stamp, where US soldier puts a slice of watermelon with Kherson back to Ukraine and a postcard "Kherson is Ukraine" pic.twitter.com/1VgDkm8O49

— Olesia Nazarenko 🇺🇦🇪🇪 (@Olesia_O_N) November 11, 2022