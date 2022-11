Αεροπλάνα συγκρούστηκαν στον αέρα: Τραγωδία σε αεροπορική επίδειξη

Μια αεροπορική επίδειξη στο Ντάλας των ΗΠΑ εξελίχθηκε σε τραγωδία όταν δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα με αξιωματούχους να εκτιμούν πως τουλάχιστον έξι άτομα βρίσκονταν στα πληρώματά τους.

A clear video showing the moment two planes collided mid-air during an airshow in Dallas this afternoon

Όπως φαίνεται στο βίντεο ένα μεγάλο B-17 (βομβαρδιστικό από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου) κινείται στον αέρα όταν ένα μικρότερο μονοθέσιο αεροσκάφος Bell P-63 Kingcobra πέφτει πάνω του με αποτέλεσμα να συγκρουστούν. Τοπικός τηλεοπτικός σταθμός ανέφερε ότι συντρίμμια από τη σύγκρουση έπεσαν στον αυτοκινητόδρομο 67 με αποτέλεσμα ένα τμήμα του δρόμου να κλείσει για την κυκλοφορία.

The B-17 took off from the Dallas Executive Airport 35 minutes before the collision and made a number of fly-bys before the crash.

No injuries or fatalities have been confirmed as of now.

