Ο Στεφ Κάρι θα μπορούσε να μην είχε γεννηθεί! Η μητέρα του Σόνια άλλαξε γνώμη την τελευταία στιγμή και άφησε στην άκρη το σχέδιο της έκτρωσης, μόλις έμαθε ότι είναι έγκυος στον μετέπειτα δύο φορές MVP του NBA. Η Σόνια Κάρι αποκάλυψε αυτή την ιστορία με αφορμή τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και τη συζήτηση που έχει προκύψει εδώ και αρκετούς μήνες για την απαγόρευση των αμβλώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτή είναι η απόφαση που πήρα σε εκείνο το σημείο, και δείτε τι ευλογία προέκυψε μέσα απ’ αυτή. Ευχαριστώ τον Θεό κάθε μέρα που έγινε αυτό που έπρεπε και δεν κουβαλάω δεύτερες σκέψεις. Δεν πρέπει να κουβαλάς ένα “βάρος” για πάντα. Να δώσουμε στους εαυτούς μας λίγη εύνοια, προκειμένου να καταλάβουμε τι είχαμε όταν λάβαμε μία συγκεκριμένη απόφαση», είπε η Σόνια Κάρι. Μάλιστα, η τέως σύζυγος του Ντελ Κάρι είπε ότι πριν από τη γέννηση του Στεφ, που είναι ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, είχα προχωρήσει σε μία άμβλωση!

Sonya Curry speaks out about how she almost had an abortion while pregnant with Steph.

Powerful stuff.@AdamsonAshley | @LisaMcCaffrey6 pic.twitter.com/5s225AZDmF

