Κέιτ Γουίνσλετ δωρεά: Στο πλευρό μητέρας που παλεύει να κρατήσει την κόρη της ζωντανή

Η Κέιτ Γουίνσλετ δώρισε 17.000 λίρες σε μια μητέρα που ήρθε αντιμέτωπη με έναν υπερβολικά υψηλό λογαριασμό ενέργειας, ενώ προσπαθεί να κρατήσει την κόρη της που πάσχει από εγκεφαλική παράλυση στη ζωή με μηχανική υποστήριξη. Η Carolynne Hunter, από το Tillicoultry της Σκωτίας, προειδοποιήθηκε από το Συμβούλιο του Clackmannanshire ότι ο λογαριασμός της θα μπορούσε να αυξηθεί από 6.500 λίρες σε 17.000 λίρες το επόμενο έτος. Η 12χρονη κόρη της Freya, πάσχει από σοβαρή εγκεφαλική παράλυση και βασίζεται στη λήψη οξυγόνου για χρόνια αναπνευστικά προβλήματα.

Η κυρία Hunter δήλωσε ότι συγκλονίστηκε όταν η 47χρονη ηθοποιός του Τιτανικού, παρενέβη μόλις άκουσε τον αγώνα τους να μεταδίδεται από το BBC Scotland. Η Γουίνσλετ δώρισε 17.000 λίρες στη σελίδα GoFundMe της οικογένειας και επικοινώνησε με τη Hunter για να τους στείλει τις ευχές της. Η 49χρονη Hunter, δήλωσε: «Το ταξίδι μας ως οικογένεια ήταν πολύ τραυματικό και απλά αισθάνομαι τελειωμένη σε αυτό το σημείο της ζωής μου. «Όταν άκουσα για τα χρήματα, ξέσπασα σε κλάματα – νόμιζα ότι δεν ήταν καν αληθινό. Ακόμα σκέφτομαι “Είναι αληθινό αυτό;”».

I was telling Wee Yin about my speech yesterday at the #CarersParliament #CarersParliament2022….she smiled when I was telling her that everyone sends their love ❤️#unpaidcarers #palliativecare @cllrpaulkelly @KevinStewartSNP @CarersScotland @CarersTrustScot pic.twitter.com/fYZc0c1hhm

— Carolynne Hunter (@CazMac38) November 10, 2022