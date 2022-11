Βασιλιάς κρυπτονομισμάτων: Εξανεμίστηκε η περιουσία του Μπάνκμαν-Φριντ

Ο Μπάνκμαν-Φριντ, γνωστός και ως «βασιλιάς των κρυπτονομισμάτων», παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων, FTX, το οποίο είχε ιδρύσει. Η περιουσία των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων του ιδρυτή της FTX, Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ, έχει πλέον εξαφανιστεί, σε μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές πλούτου στην ιστορία. Η πτώση της αυτοκρατορίας των κρυπτονομισμάτων του, η οποία κήρυξε πτώχευση την Παρασκευή μαζί με την παραίτησή του, σημαίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον μεγιστάνα, που κάποτε τον παρομοίαζαν με τον Τζον Μόργκαν, έχουν εκμηδενιστεί. Στο ζενίθ του, ο 30χρονος είχε περιουσία 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ είχε ακόμα σχεδόν 16 δισεκατομμύρια δολάρια στην αρχή της εβδομάδας. Ο δείκτης δισεκατομμυριούχων του Bloomberg αποτιμά τώρα τις δραστηριότητες της FTX στις ΗΠΑ, στην οποία ο Μπάνκμαν-Φριντ κατέχει περίπου το 70%, στο 1 δολάριο, λόγω πιθανής διακοπής των συναλλαγών, από 8 δισ. δολάρια που είχε σε έναν γύρο συγκέντρωσης κεφαλαίων τον Ιανουάριο.

Ο Μπάνκμαν-Φριντ ζήτησε συγγνώμη μέσω του Twitter την Πέμπτη, 10/11, και είπε: «Έπρεπε να τα είχα καταφέρει καλύτερα». Η κατάρρευση της εταιρείας οδήγησε τον Λευκό Οίκο και δύο μέλη της επιτροπής των Δημοκρατικών να επικρίνουν δημόσια την FTX και να ζητήσουν αυστηρότερη εποπτεία της ευρύτερης βιομηχανίας. Εξαιρουμένων των επιχειρήσεων του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ, ο Μπάνκμαν-Φριντ ανέφερε στο Twitter ότι η διεθνής λειτουργία της εταιρείας έχει συνολική αγοραία αξία περιουσιακών στοιχείων και εξασφαλίσεων υψηλότερη από τις καταθέσεις πελατών, αλλά αυτό «διαφέρει από τη ρευστότητα προς παράδοση, όπως μπορείτε να καταλάβετε από την κατάσταση των αναλήψεων».

Sam Bankman-Fried has resigned as CEO of FTX and FTX files for Chapter 11 Bankruptcy!! pic.twitter.com/Las2beNc8S

— Elite Crypto (@TheEliteCrypto) November 11, 2022