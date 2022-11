Ανακατάληψη Χερσώνας – τι σημαίνει: Μια ταπεινωτική οπισθοχώρηση για τον πρόεδρο της Ρωσίας;

Σκηνές πανηγυρισμών διαδραματίστηκαν στη νότια πόλη Χερσώνα της Ουκρανίας την Παρασκευή, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις προχώρησαν σε μεγάλο μέρος της πόλης και της γύρω περιοχής. Στον δρόμο τους, καθώς ανακτούσαν τη μοναδική περιφερειακή πρωτεύουσα που κατέλαβε η Ρωσία φέτος, συνάντησαν προφανώς ελάχιστη ή καθόλου αντίσταση, όπως αναφέρουν αναλυτές του CNN. Οι ρωσικές δυνάμεις υποχώρησαν στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου, ο οποίος διασχίζει την ευρύτερη περιοχή, που ονομάζεται επίσης Χερσώνα, η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία τον Σεπτέμβριο κατά παράβαση των διεθνών νόμων.

Η υποχώρηση αποτελεί άλλη μια ταπεινωτική οπισθοχώρηση για τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και την πιο σημαντική στρατιωτική στιγμή στον πόλεμο από τότε που οι ουκρανικές δυνάμεις σάρωσαν τη βόρεια περιοχή του Χάρκοβο τον Σεπτέμβριο. Η ρωσική απόσυρση διατάχθηκε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στη Μόσχα μεταξύ του Ρώσου υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και του στρατηγού Σεργκέι Σουρόβικιν, διοικητή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, η οποία προβλήθηκε από τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Αποχωρώντας από το δυτικό μισό της Χερσώνας, οι Ρώσοι αποσύρθηκαν από χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τις καλύτερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις της Ουκρανίας, τις οποίες κατείχαν από τις πρώτες ημέρες της εισβολής.

Ο Σουρόβικιν δήλωσε ότι η αποχώρηση θα προστατεύσει τις ζωές των αμάχων και των στρατευμάτων – οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει μια τιμωρητική ουκρανική αντεπίθεση που στόχευσε ρωσικές αποθήκες πυρομαχικών και θέσεις διοίκησης, παρεμποδίζοντας τις γραμμές ανεφοδιασμού τους. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλέον παραχωρήσει μέσα σε λίγες ημέρες περίπου το 40% της περιοχής της Χερσώνας, η οποία εκτείνεται στον ποταμό Δνείπερο. Τώρα που οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ανακαταλάβει τη Χερσώνα μέχρι τον ποταμό Δνείπερο (Ντνίπρο), οι δύο πλευρές έρχονται αντιμέτωπες πέρα από τον ποταμό σε μια απόσταση περίπου 250 χιλιομέτρων – από την περιοχή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια μέχρι την άκρη της Μαύρης Θάλασσας.

Η απόσυρση – ενώ παρουσιάζεται ως μια συνετή στρατιωτική κίνηση για την εξοικονόμηση πόρων και τη δυνατότητά τους να αναπτυχθούν σε άλλα μέτωπα – εντούτοις αποτελεί πλήγμα για την εκστρατεία της Μόσχας στην Ουκρανία. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες η περιοχή της Χερσώνας προσαρτήθηκε, δηλαδή ενσωματώθηκε παράνομα στη Ρωσική Ομοσπονδία. Τώρα περίπου 10.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης βρίσκονται ξανά στα χέρια της Ουκρανίας και το πυροβολικό της Ουκρανίας που προμηθεύεται από τη Δύση βρίσκεται σε απόσταση βολής από την Κριμαία.

Ωστόσο, η Ρωσία εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο περίπου του 60% της περιοχής της Χερσώνας, νότια και ανατολικά του Ντνίπρο, συμπεριλαμβανομένης της ακτογραμμής κατά μήκος της Αζοφικής Θάλασσας. Όσο τα στρατεύματα της Μόσχας ελέγχουν και οχυρώνουν την ανατολική όχθη του Dnipro, οι ουκρανικές δυνάμεις θα δυσκολεύονται να βλάψουν ή να διακόψουν τη διώρυγα που μεταφέρει γλυκό νερό στην Κριμαία.

Η μετακίνηση στην ανατολική όχθη θα διευκολύνει τη Ρωσία να αναπληρώσει τα στρατεύματά της και να ανακτήσει την άμυνα σε βάθος. Οποιαδήποτε προσπάθεια των ουκρανικών δυνάμεων να διασχίσουν το Ντνίπρο θα ήταν δαπανηρή έως απαγορευτική, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις είναι καλά οχυρωμένες κατά μήκος ενός τμήματος του ποταμού. Τα φυλάκια-πυργίσκους έχουν γίνει συνηθισμένο θέαμα- χαρακώματα εμφανίστηκαν σε δορυφορικές εικόνες και οι πολίτες απομακρύνθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από τα σπίτια κοντά στον ποταμό. Στη Μόσχα, ορισμένοι σχολιαστές έχουν θρηνήσει για την αποχώρηση ως ταπείνωση και ντροπή.

Αλλά άλλοι που προηγουμένως είχαν επικρίνει το υπουργείο Άμυνας αποδέχθηκαν την κίνηση. Ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ δήλωσε ότι ο Σουροβίνικιν έσωσε χίλιους στρατιώτες και «έκανε μια δύσκολη αλλά σωστή επιλογή ανάμεσα σε παράλογες θυσίες για χάρη ηχηρών δηλώσεων και στη διάσωση των ανεκτίμητων ζωών των στρατιωτών». Ο Καντίροφ πρόσθεσε ότι η Χερσώνα ήταν ένα δύσκολο μέρος για να πολεμήσει κανείς, ειδικά χωρίς εγγυημένες διαδρομές ανεφοδιασμού.

«Επιστρέφουμε τον νότο της χώρας μας, επιστρέφουμε τη Χερσώνα», δήλωσε ο χαρακτηριστικά. Η νέα επιτυχία του ουκρανικού στρατού, μετά την αστραπιαία προέλαση σε μεγάλο μέρος του Χάρκοβο τον Σεπτέμβριο, θα συμβάλει στην ενίσχυση της διεθνούς υποστήριξης για την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας, ακόμη και όταν αξιωματούχοι των ΗΠΑ παροτρύνουν τον Ζελένσκι να μαλακώσει τη ρητορική του για τις διαπραγματεύσεις, αν όχι τα βασικά αιτήματά του.

Η επιτυχία στη Χερσώνα μπορεί επίσης να επιτρέψει στις εξαντλημένες ουκρανικές μονάδες να αναπαυθούν, καθώς και να επαναπροσανατολιστεί η προσοχή στο Ντονμπάς, όπου συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες τόσο στο Λουχάνσκ όσο και στο Ντονέτσκ. Αλλά η Ρωσία διαθέτει άφθονο οπλισμό και δεκάδες χιλιάδες πρόσφατα κινητοποιημένους στρατιώτες για να στείλει στη μάχη, και η εκστρατεία της κατά των ουκρανικών υποδομών έχει αφήσει την παροχή ρεύματος και νερού να κρέμεται από μια κλωστή σε πολλές περιοχές. Η Ουκρανία λαμβάνει σιγά-σιγά προηγμένα συστήματα αεράμυνας από δυτικούς δωρητές, αλλά έχει να υπερασπιστεί μια τεράστια περιοχή.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν επίσης μπροστά τους ένα τεράστιο έργο ανοικοδόμησης στη Χερσώνα, όπου οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν κρίσιμες υποδομές και άφησαν πίσω τους τεράστιο αριθμό ναρκών. Την Παρασκευή, δορυφορικές εικόνες της Maxar Technologies και άλλες φωτογραφίες έδειξαν ότι τουλάχιστον επτά γέφυρες, τέσσερις από τις οποίες διασχίζουν τον ποταμό Dnipro, έχουν καταστραφεί τις τελευταίες 24 ώρες. Νέες ζημιές εμφανίστηκαν επίσης σε ένα κρίσιμο φράγμα που διασχίζει το Dnipro στην πόλη Nova Kakhovka της περιφέρειας Χερσώνα, στην ανατολική όχθη του ποταμού. Εδώ και εβδομάδες και οι δύο πλευρές κατηγορούν την άλλη ότι σχεδιάζει να σπάσει το φράγμα, το οποίο αν καταστραφεί θα οδηγήσει σε εκτεταμένες πλημμύρες στην ανατολική όχθη και θα στερήσει από τον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια το νερό για την ψύξη των αντιδραστήρων του.

Η Ουκρανία έθεσε τις βάσεις για τη νίκη της στη Χερσώνα το καλοκαίρι, με ανελέητες επιθέσεις μεγάλων αποστάσεων σε ρωσικές αποθήκες ανεφοδιασμού, σιδηροδρομικούς κόμβους και γέφυρες. Χρησιμοποιεί την ίδια τακτική τώρα στο Λουχάνσκ. Τα γεγονότα στη Χερσώνα και το Χάρκοβο έδειξαν ότι οι Ουκρανοί διαθέτουν τακτική ευελιξία που φαίνεται ξένη προς τον ρωσικό τρόπο πολέμου, καθώς και πολύ ανώτερη νοημοσύνη στο πεδίο της μάχης, σύμφωνα με το CNN. Ωστόσο, οι ανελέητοι βομβαρδισμοί της Ρωσίας, ειδικά στο Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ, έχουν αναμφίβολα σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες Ουκρανούς στρατιώτες από την έναρξη της εισβολής.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε σήμερα ότι ο «πόλεμος συνεχίζεται» ύστερα από την επιτυχία της χώρας του στην ανακατάληψη της Χερσώνας (νότια) από τον ρωσικό στρατό. «Αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται», δήλωσε ο Κουλέμπα σε δημοσιογράφους στην Πνομ Πενχ, κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι στο περιθώριο της συνόδου της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN). «Καταλαβαίνω ότι όλοι εύχονται ο πόλεμος αυτός να τελειώσει το ταχύτερο δυνατόν. Σίγουρα είμαστε αυτοί που το εύχονται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο», δήλωσε ο ίδιος.

«Αλλά όσο ο πόλεμος συνεχίζεται και βλέπουμε τη Ρωσία να κινητοποιεί περισσότερους στρατεύσιμους και να μεταφέρει περισσότερα όπλα στην Ουκρανία, θα συνεχίσουμε σίγουρα να υπολογίζουμε στη δική σας διαρκή στήριξη», δήλωσε ο Κουλέμπα. Ο Αυστραλός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η συνεχιζόμενη «στοχοποίηση Ουκρανών αμάχων από τις δυνάμεις του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι καταδικαστέα».

Η αμερικανική κυβέρνηση χαιρέτισε τη νίκη του ουκρανικού στρατού, που ανακατέλαβε την πόλη Χερσώνα αφού υποχρέωσε τους Ρώσους εισβολείς σε υποχώρηση. «Φαίνεται ότι οι Ουκρανοί μόλις κατήγαγαν μια αξιοσημείωτη νίκη: η μόνη περιφερειακή πρωτεύουσα που η Ρωσία κατέλαβε σε αυτόν τον πόλεμο βρίσκεται ξανά υπό ουκρανική σημαία, κάτι που είναι απολύτως αξιοσημείωτο», δήλωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν, ο οποίος συνοδεύει τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στη σύνοδο κορυφής του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) που φιλοξενείται στην Καμπότζη. Ο Σάλιβαν εκτίμησε ότι η υποχώρηση των δυνάμεων της Μόσχας θα έχει «ευρύτερες στρατηγικές επιπτώσεις», συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της ρωσικής απειλής για άλλες πόλεις στη νότια Ουκρανία, όπως η Οδησσός.

