Emirates: Απίστευτο παρασκήνιο πίσω από το μοναδικό στα παγκόσμια χρονικά θρίλερ

Ισως δεν έχει προηγούμενο σε παγκόσμιο επίπεδο το παρασκήνιο, που υποχρέωσε τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και την Ελληνική Αστυνομία, να πάρουν το βράδυ της Πέμπτης τις αποφάσεις, για ματαίωση και επιστροφή πτήσεων αεροσκαφών της Emirates, ψάχνοντας, μεταξύ των επιβατών, τον φερόμενο ως ύποπτο για τρομοκρατία!

Ο φερόμενος σαν ύποπτος με βάση την πληροφορία, που είχε φθάσει από τις αμερικανικές υπηρεσίες στις αντίστοιχες ελληνικές, ήταν ένας Τούρκος υπήκοος, ηλικίας 35 ετών, ο οποίος ζει τα τελευταία τρία χρόνια στην Αθήνα, έχοντας εξασφαλίσει πολιτικό άσυλο. Ο συγκεκριμένος, λοιπόν, Τούρκος, είχε την επιθυμία να επισκεφθεί μέλη της οικογένειάς του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Για το λόγο αυτό, μετέβη στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, προκειμένου να εξασφαλίσει βίζα για να πραγματοποιήσει το ταξίδι.

#ek209 Emirates Flight EK209 suspect remains seated and not allowed to leave the plane pic.twitter.com/zXJZXHTPLG

— Fragolevantinos (@fragolevantinos) November 10, 2022