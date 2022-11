Τσιτσιπάς – Τζόκοβιτς ATP Finals 13/11: «Με περιμένει ένα πολύ δύσκολο ματς»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο Τορίνο για το ATP Finals και στο πρώτο του παιχνίδι θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον οποίο “μονομάχησαν” πριν λίγες ημέρες και στο ημιτελικό του Paris Masters. Ο Τζόκοβιτς πήρε τη νίκη και την πρόκριση στο Παρίσι, αλλά μετά από μεγάλη “μάχη”, γεγονός που δεν ξέχασε και ο ίδιος ο Σέρβος τενίστας. «Τον έχω αντιμετωπίσει στα δύο τελευταία τουρνουά, στον τελικό της Αστάνα και στα ημιτελικά του Παρισιού.

Και τα δύο ματς ήταν πολύ κλειστά, ειδικά αυτό στο Παρίσι. Ξέρω ότι με περιμένει ένα πολύ δύσκολο ματς, δίχως αμφιβολία», σχολίασε για την επικείμενη κόντρα του με τον Τσιτσιπά, ο κάτοχος 21 Γκραν Σλαμ. Το ματς μεταξύ του Έλληνα και του Σέρβου τενίστα θα αρχίσει στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, ενώ στις 15:00 θα διεξαχθεί το άλλο ματς του ομίλου, μεταξύ του Ντανίλ Μεντβέντεφ και του Αντρέι Ρούμπλεφ. Ο Έλληνας τενίστας είναι επικεφαλής του Red Group και θα αντιμετωπίσει τους Ντανίλ Μεντβέντεφ, Αντρέι Ρούμπλεφ και Νόβακ Τζόκοβιτς.

