Χερσώνα – Ουκρανοί: Πανηγυρίζει ο Ζελένσκι, μιλά για «ιστορική ημέρα»

Η Χερσώνα, η σημαντική πόλη στη νότια Ουκρανία που ανακαταλήφθηκε σήμερα από τις ουκρανικές δυνάμεις μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων, είναι «δική μας», χαιρέτισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Ο δικός μας λαός. Δική μας. Η Χερσώνα», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram, συνοδεύοντας το σύντομο μήνυμά του με τη γαλαζοκίτρινη σημαία της Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι ειδικές μονάδες των ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται ήδη μέσα στην πόλη. «Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Βρισκόμαστε στη διαδικασία να πάρουμε πίσω τη Χερσώνα», είπε σε ομιλία μέσω βίντεο. Άλλες ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται σταθμευμένες κοντά στην πόλη, πρόσθεσε.

Η σημαία της Ουκρανίας κυματίζει ήδη από το πρωί στη στρατηγικής σημασίας Χερσώνα μετά την ολοκληρωτική απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων στις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα Μόσχας. Φωτογραφίες από σήμερα το πρωί δείχνουν την ουκρανική σημαία σε κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο της Χερσώνα, η οποία μπορεί να τοποθετήθηκε από Ουκρανούς αντάρτες.

Όλες οι ρωσικές δυνάμεις και ο εξοπλισμός μεταφέρθηκαν στην αριστερή ή ανατολική όχθη του Δνείπερου. Λίγο αργότερα, το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ο ουκρανικός στρατός εισήλθε στη Χερσώνα μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων.

All of us today are a little bit of this aunt on a scooter😂🤙🏼🇺🇦 pic.twitter.com/Kkj0c47huc

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 11, 2022