Twitter – Έλον Μασκ: Χάος με τις επαληθεύσεις, viral ο λογαριασμός για τον Ιησού Χριστό

Συνεχίζεται το μπέρδεμα στο Twitter, καθώς οι νέοι κανόνες που έχουν θεσπιστεί μετά την εξαγορά της πλατφόρμας από τον Έλον Μασκ έχουν προκαλέσει αλλόκοτες καταστάσεις. Ο Έλον Μασκ άλλαξε τον τρόπο με τον οποίον οι χρήστες του Twitter επαληθεύουν τους λογαριασμούς τους και αποκτούν το μπλε σήμα, κάνοντας τη διαδικασία πιο απλή: όσοι πληρώνουν τη συνδρομή του «Twitter Blue», μπορούν να αποκτήσουν το σήμα που δείχνει ότι έχουν επαληθευμένα στοιχεία, ότι πράγματι είναι αυτοί που ισχυρίζονται πως είναι. Αναμενόμενα, υπήρξε ένα «κύμα» ψεύτικων, αλλά επαληθευμένων λογαριασμών. Ο Σούπερ Μάριο έκανε άσεμνες χειρονομίες από έναν επαληθευμένο λογαριασμό Nintendo, εμφανίστηκε ένας ψεύτικος Λεμπρόν Τζέιμς και ένας Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και δεκάδες λογαριασμοί που παρίσταναν τον Έλον Μασκ και προχωρούσαν σε χιουμοριστικές αναρτήσεις, οι οποίες πήγαιναν κόντρα στο ύφος του πραγματικού Μασκ.

Μάλιστα, κάποιος χρήστης του Twitter έχει το όνομα «Jesus Christ» και δίπλα το μπλε σήμα που σημαίνει ότι τα στοιχεία του είναι επαληθευμένα. Ο λογαριασμός έγινε viral μετά από ρεπορτάζ του CNN, το οποίο αναρτήθηκε στο Twitter με τη λεζάντα «το Twitter έδωσε μπλε σήμα επαλήθευσης στον Ιησού Χριστό… Τα πράγματα γίνονται λίγο μπερδεμένα στο Twitter υπό τον Έλον Μασκ». Στη συνέχεια, το CNN παρατηρεί ότι υπάρχει ένα «κύμα από ψεύτικους λογαριασμούς στο Twitter, καθώς το σύστημα της επί πληρωμή επαλήθευσης ξεκινά». Ο «Ιησούς Χριστός» αναδημοσίευσε την ανάρτηση του CNN γράφοντας: «Γιατί υποθέτετε ότι είμαι ψεύτικος;», και πυροδότησε διάφορες χιουμοριστικές αντιδράσεις από άλλους χρήστες.

Why the assumption I am fake? https://t.co/az8yi4kpp5

«Ακόμα περιμένω τον Άγιο Βασίλη να έρθει στο Twitter… Ξέρω ότι είναι πραγματικός!», έγραψε ένας, ενώ πολλοί έσπευσαν να πουν ότι «πιστεύουν» πως πρόκειται για αληθινό λογαριασμό: «Ακολουθώ τον λογαριασμό από το 2010 και έχεις τον λογαριασμό από το 2006. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν είσαι ο πραγματικός Ιησούς πλέον; Σου αξίζει το σήμα», έγραψε κάποιος. Άλλος είπε ότι «ο πραγματικός Ιησούς δεν θα χρειαζόταν να αγοράσει το μπλε σήμα του. Καλή προσπάθεια, πάντως» ενώ κάποιος είπε: «Αν είσαι ο πραγματικός Ιησούς, ποιον αριθμό σκέφτομαι τώρα;» Επί του παρόντος, ο λογαριασμός, που γράφει στις πληροφορίες του ότι είναι «ξυλουργός, θεραπευτής, θεός», έχε συγκεντρώσει 788.9 χιλιάδες ακόλουθους στο Twitter. Μάλιστα, για να μην παραβιάσει τους κανόνες του Έλον Μασκ, ο «Ιησούς Χριστός» έχει γράψει ρητά στο προφίλ του ότι είναι «παρωδία», αναφέροντας έτσι ότι δεν ισχυρίζεται πως πραγματικά είναι ο Ιησούς, αλλά ότι πρόκειται για χιουμοριστικό λογαριασμό.

I would like to take this time and speak to you.

With #TrumpBanned I, Santa Claus would like to be the new president of the United States Twitter account.

Thank you Twitter for this opportunity.

I shall run things differently than Mr. Trump. pic.twitter.com/liWZnbgo2Z

— Santa Decides (@SantaDecides) January 9, 2021