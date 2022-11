Sky News: Χάος στον αέρα με τον παρουσιαστή και ακτιβίστρια για το κλίμα

Σε πολύ υψηλούς τόνους κινήθηκε η χθεσινή συζήτηση που διεξήχθη στον αέρα του βρετανικού δικτύου Sky News κατά τη διάρκεια συνέντευξης ακτιβίστριας για το κλίμα της ομάδας «Just Stop Oil» που έχει προχωρήσει σε σειρά δράσεων, μεταξύ αυτών και ο αποκλεισμός του αυτοκινητόδρομου M25, με αποτέλεσμα να προκαλέσει κυκλοφοριακό κομφούζιο στην οδική αρτηρία. Στον τηλεοπτικό αέρα βρισκόταν ο 64χρονος πολύ γνωστός παρουσιαστής Μαρκ Όστιν, που μετά από έντονη κακοφωνία, φώναξε στην ακτιβίστρια Ίντιγκο Ράμπελοου ζητώντας να σταματήσει να του φωνάζει.

🚨 BREAKING: M25 BLOCKED 🚨

🚧 Supporters of Just Stop Oil have climbed onto overhead gantries on the M25 at multiple locations, halting traffic. They are demanding that the Government halts all new oil and gas consents and licences — anything less is a death sentence.#COP27 pic.twitter.com/Erw91lrDjH

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) November 7, 2022