Οδηγός εμπόδισε ασθενοφόρο: Βρετανός δυσκόλεψε εσκεμμένα όχημα έκτακτης ανάγκης

Αδιαπραγμάτευτο είναι το έργο που επιτελούν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και δη τα ασθενοφόρα μιας και μπορούν να σώσουν τη ζωή ενός συνανθρώπου μας που βρίσκεται σε κίνδυνο. Στο πλαίσιο αυτό η νομοθεσία επιβάλλει στους χρήστες του οδικού δικτύου να διευκολύνουν την απρόσκοπτη διέλευση των ασθενοφόρων, ώστε να φτάσουν εγκαίρως στον στον προορισμό τους. Πλήρη αδιαφορία για το σπουδαίο έργο των συγκεκριμένων οχημάτων εκτάκτου ανάγκης έδειξε ένας οδηγός από τη Βρετανία, επιδεικνύοντας αντικοινωνική και πραγματικά εξοργιστική συμπεριφορά. Όπως φαίνεται στο βίντεο το οποίο δημοσίευσε η υπηρεσία South Central Ambulance Service, ο οδηγός του SUV όχι μόνο δεν διευκόλυνε το έργο ενός ασθενοφόρου, αλλά αποφάσισε να εμποδίσει εσκεμμένα την προσπάθειά της έγκαιρης άφιξής του στον άνθρωπο που είχε ανάγκη, ώστε να γίνει η διακομιδή του τελευταίου σε νοσοκομειακή μονάδα.

Ο οδηγός – εν ονόματι Albert Butler – του κόκκινου SUV προσπερνά το ασθενοφόρο και εν συνεχεία προβαίνει σε διαδοχικά αναίτια φρεναρίσματα, δυσχεραίνοντας το έργο του ασθενοφόρου. Το περιστατικό συνέβη τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά η ποινή επιβλήθηκε μέσα στον Νοέμβριο. Το δικαστήριο καταδίκασε τον οδηγό σε 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή, αλλά και σε 200 ώρες κοινωνικής εργασίας. Παράλληλα, δεν θα μπορεί να οδηγήσει για διάστημα τριών χρόνων, ενώ θα θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο ύψους 703 ευρώ (600 λίρες).

«Ο τρόπος οδήγησης του Μπάτλερ ήταν εντελώς απαράδεκτος. Προσπαθώντας σκόπιμα να εμποδίσει την κίνηση αυτού του ασθενοφόρου, έθετε άλλους [χρήστες] του δρόμου σε μεγάλο κίνδυνο, και ταυτόχρονα, καθυστερούσε ένα όχημα έκτακτης ανάγκης που βρισκόταν καθ’ οδόν προς ένα επείγον ιατρικό συμβάν», αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση του South Central Ambulance Service.

Albert Butler sentenced to 8 mths (suspended for 18 mths) for dangerous driving & obstructing/hindering a SCAS emergency worker in Maidenhead. He was also banned for 3 years & given a rehabilitation order.

