Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ – Τραμπ: Δέχεται πυρά από Ρεπουμπλικανούς, ΜΜΕ και Μέρντοχ

Στενεύει επικίνδυνα ο κλοιός για τον Ντόναλντ Τραμπ, με τους Ρεπουμπλικανούς να τον χαρακτηρίζουν ανοικτά πλέον «καταστροφή» και τους πρώην υποστηρικτές του στα αμερικανικά ΜΜΕ να τον χλευάζουν επιδεικτικά. Μερικοί από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές του Τραμπ, τους οποίους υποστήριξε δημόσια στην υποψηφιότητά τους για τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, υπέστησαν ολοκληρωτική συντριβή, προκαλώντας «ασφυξία» στην στήριξη του πρώην προέδρου για το μέλλον του στο πολιτικό τοπίο της Αμερικής. «Ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρον Ντε Σάντις, απόψε ο καθένας θα ήθελε να είναι ο Ρον Ντε Σάντις. Ο Ντε Σάντις κερδίζει απόψε και ο Τραμπ δεν τα πάει πολύ καλά», φέρεται να είπε ακόμα και ο Μικ Μάλβεϊ, πρώην επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ.

Τα αμερικανικά ΜΜΕ κοροϊδεύουν επίσης τον πρώην πρόεδρο, με τη New York Post του πρώην υποστηρικτή του, Ρούπερτ Μέρντοχ, να τον χαρακτηρίζει Trumpty Dumpty (χαζούλη Τραμπ, σε ελεύθερη μετάφραση) και τον παρουσιαστή Stephen Colbert να αστειεύεται σε βραδινή τηλεοπτική εκπομπή: «Το κόκκινο κύμα έμοιαζε περισσότερο με ροζ ψιχάλα». Η ανταποκρίτρια του Fox News στον Λευκό Οίκο, Jacqui Heinrich, έγραψε στο Twitter: «Πηγή των Ρεπουμπλικανών μου λέει “αν δεν ήταν ξεκάθαρο πριν θα έπρεπε να είναι τώρα. Έχουμε πρόβλημα Τραμπ”». Αρκετοί υπεύθυνοι στρατηγικής των Ρεπουμπλικανών δήλωσαν ότι το κόμμα πρέπει να «ξεφύγει από την ανοησία του Τραμπ», χαρακτηρίζοντάς τον ένα «εγωκεντρικό τύπο», που υποστηρίζει σκληροπυρηνικούς υποψηφίους μόνο επειδή συμφώνησαν ότι οι εκλογές του 2020 είχαν κλαπεί.

«Είχαμε μια ιστορική ευκαιρία και η στρατολόγηση μη εκλέξιμων υποψηφίων από τον Τραμπ μας έπληξε. Ο Τραμπ έχασε τρεις συνεχόμενες εκλογές για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και ήρθε η ώρα να ξεφύγουμε από αυτή την ανοησία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σκοτ ​​Ριντ, ένας παλαίμαχος υπεύθυνος στρατηγικής των Ρεπουμπλικάνων. Σε παρόμοιο κλίμα, ο Κρις Κρίστι, πρώην κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ και σύμμαχος του Τραμπ, κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο ότι επιδιώκει εγωιστικά τα δικά του συμφέροντα. Τον κατηγόρησε, μάλιστα, για την ανάδειξη υποψηφίων με βαθιά ελαττώματα, που κέρδισαν τις προκριματικές, αλλά δυσκολεύτηκαν στις γενικές εκλογές.

Rupert Murdoch is 110% done with Trump. The knives are out. pic.twitter.com/tUvmyAqnET

— Spiro’s Ghost (@SpiroAgnewGhost) November 10, 2022