Κριστιάνο Ρονάλντο – Μέσι: Γιατί απείλησε ότι θα αποσυρθεί ο Πορτογάλος επιθετικός

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να είχε αποφασίσει να σταματήσει το ποδόσφαιρο το 2019, σε περίπτωση που ο Μέσι κέρδιζε τη Χρυσή Μπάλα. Αυτό αποκαλύπτεται τουλάχιστον στην βιογραφία του Πορτογάλου σταρ η οποία ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει. Όπως αποκάλυψε η L’ Equipe, ο CR7 φέρεται να είχε πει το 2019 στον συγγραφέα της βιογραφίας του πως «αν ο Μέσι πάρει φέτος (το 2019) τη Χρυσή Μπάλα, θα αφήσω το ποδόσφαιρο. Είναι εύκολο να μένεις στη φούσκα σου, όταν έχεις επιτυχία. Ρίσκαρα με τη μετακόμισή μου στο Τορίνο. Άλλαξα ομάδα, πρωτάθλημα, κουλτούρα. Επομένως αν ο Μέσι πάρει τη Χρυσή Μπάλα, εγώ θα αποχωρήσω».

Ο Μέσι πήρε την Χρυσή Μπάλα, με τον Βαν Ντάικ να είναι ο τρίτος της παρέας (δεύτερος ο Ρονάλντο). Ο Πορτογάλος πάντως δεν έκανε πράξη την «απειλή» του και συνέχισε κανονικά το ποδόσφαιρο. Υπενθυμίζεται ότι φέτος ο Μέσι «έλειπε» για πρώτη φορά από τη λίστα των υποψηφίων για τη Χρυσή Μπάλα, από το 2005. Ο Αργεντινός σουπερστάρ της Παρί Σεν Ζερμέν, δε, από το 2007 όχι μόνο ήταν μεταξύ των υποψηφίων, αλλά με εξαίρεση το 2018, ήταν πάντοτε μέσα στην κορυφαία τριάδα. Να σημειώσουμε ότι ο Μέσι έχει κατακτήσει επτά φορές το σημαντικό βραβείο, περισσότερες φορές από κάθε άλλον στην ιστορία. Η απουσία του Μέσι σχετίζεται φυσικά με τη μέτρια έως κακή πρώτη του σεζόν στην Παρί Σεν Ζερμέν, όπου υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι, μετά το επεισοδιακό «διαζύγιο» με την Μπαρτσελόνα.

Lionel Messi won the Golden Ball 4 times before the age of 25 😳

Today, no player has won at least one Golden Ball under the age of 25 pic.twitter.com/POQb4XgdF4

