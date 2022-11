Κέιτ Μος: Ξέχασε τα λόγια της και άρχισε να “τα χάνει”

Ένα βίντεο της Κέιτ Μος από την ομιλία της στα WSJ Innovator Awards 2022, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και αμέσως προκάλεσε πολλά ερωτηματικά για την αλλόκοτη παρουσία του διεθνούς φήμης μοντέλου. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την ημέρα που κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες της εμφάνισής της Μος, με το διάφανο φόρεμα που διάλεξε να φορέσει, το οποίο έγινε viral. Το supermodel εμφανίστηκε στο χαλί των βραβείων, που πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη, με το μακρύ φόρεμα του οίκου Saint Laurent σε λαδί απόχρωση, που συζητήθηκε ποικιλοτρόπως. Στις φωτογραφίες, που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, φαινόταν και το μαύρο εσώρουχο, που επέλεξε να βάλει μέσα από το φόρεμα.

Kate Moss stumbles over her words during incoherent awards speech https://t.co/f6fHk5VLBJ

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 8, 2022