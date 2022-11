Χερσώνα – Ρώσοι: Ο στρατός έλαβε εντολή να αποσυρθεί

Τα ρωσικά στρατεύματα πρόκειται να αποσυρθούν από τη Χερσώνα, την πόλη στην νοτιοανατολική Ουκρανία, το μόνο μεγάλο διοικητικό κέντρο που κατέλαβαν από την έναρξη του πολέμου. Πληροφορίες από τη Ρωσία αναφέρουν ότι τα ρωσικά στρατεύματα θα αποσυρθούν από όλη τη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου.

Η πληροφορία έγινε γνωστή το απόγευμα της Τετάρτης. Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοιγκού, διέταξε την υποχώρηση των στρατιωτών από τα εδάφη στη δυτική όχθη του μεγάλου ποταμού που διασχίζει την Ουκρανία. Υπολογίζεται ότι περίπου 40.000 στρατιώτες θα πρέπει να μετακινηθούν, πολλοί από τους οποίους σε μονάδες που υπέστησαν βαριές απώλειες σε έμψυχο και στρατιωτικό υλικό.

Russian defense minister Sergei Shoigu has ordered his troops to retreat to the Dnipro river's right bank – meaning they are surrendering Kherson, the only provincial capital captured during the invasion.

This had been coming, but is a *huge* setback. https://t.co/tQVkAdgxce

— max seddon (@maxseddon) November 9, 2022