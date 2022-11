Σον Πεν – Ζελένσκι: Το Όσκαρ του ηθοποιού στα χέρια του Ουκρανού προέδρου

Νέα επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποίησε ο Σον Πεν, ο οποίος μάλιστα παρέδωσε το Όσκαρ του στον Ουκρανό πρόεδρο, λέγοντάς του να το φέρει ο ίδιος στο Μαλιμπού όταν η χώρα του αναδειχθεί νικήτρια στον πόλεμο με τη Ρωσία. Πρόκειται για το τρίτο ταξίδι που πραγματοποιεί στην ουκρανική πρωτεύουσα αυτήν την χρονιά ο 62χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πιο θερμούς υποστηρικτές του Κιέβου από την έναρξη του πολέμου. Κατά τη νέα συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν «πολύ καλό του φίλο», ο Πεν έβγαλε μπροστά από μια τσάντα ένα από τα Όσκαρ που έχει κερδίσει και το τοποθέτησε στο γραφείο του Ουκρανού προέδρου.

Sean Penn has given his Oscar to Ukraine – @ZelenskyyUa

Thank you, sir!

It is an honor for us. pic.twitter.com/vx2UfEVTds

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 8, 2022