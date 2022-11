Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός ώρα και στατιστικά: Όλα τα βλέμματα στην Λεωφόρο

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό (6/11, 19:30) στη Λεωφόρο, στο μεγάλο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Super League. Οι Πειραιώτες αφού ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το ντέρμπι των «αιωνίων», ανακοίνωσαν την αποστολή τους. Στη διάθεση του Μίτσελ είναι ο Χάμες Ροντρίγκες, ο Γιώργος Μασούρας και ο Πεπ Μπιέλ, οι οποίοι και κρίθηκαν ετοιμοπόλεμοι. Αντιθέτως, εκτός αποστολής βρίσκονται οι Γκάρι Ροντρίγκες, Μπα και Μαρσέλο. Στην αποστολή των ερυθρόλευκων βρίσκεται ο Κώστας Φορτούνης, όπως και ο Μπόουλερ, ο οποίος εξαργύρωσε την εμφάνισή του με τη Ναντ.

Κρίστινσον, Τζολάκης, Πασχαλάκης, Βρσάλικο, Ρέτσος, Ανδρούτσος, Σωκράτης, Άβιλα, Ρέαμπτσουκ, Καλογερόπουλος, Μπουχαλάκης, Εμβιλά, Φορτούνης, Χάμες, Βρουσάι, Μασούρας, Μπόουλερ, Μπιέλ, Αγκιμπού, Ίνμπομ Χουάνγκ, Σαμασέκου, Ντόι, Αραμπί, Μπακαμπού.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον Παναθηναϊκό. / The squad players selected ahead of the match against Panathinaikos. 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/IbWU1Mjr5M

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) November 5, 2022