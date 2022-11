Εξάρχεια επεισόδια – μετρό: Συνελήφθησαν 16 άτομα

Πραγματοποιήθηκαν 16 συλλήψεις κατά την χθεσινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας για την κατασκευή σταθμού μετρό στην πλατεία Εξαρχείων, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛΑΣ. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως το απόγευμα -19.00- της Παρασκευής 4 Νοεμβρίου 2022, μετά από κάλεσμα διαφόρων Οργανώσεων και Συλλογικοτήτων, πραγματοποιήθηκε συνάθροιση περίπου 400 ατόμων στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για την συνάθροιση είχε εκδοθεί και κοινοποιηθεί στους οργανωτές, απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών -σύμφωνα με το νόμο 4703/2020 περί «Δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων»- για την οριοθέτηση τυχόν πορείας σε μία λωρίδα κυκλοφορίας, προκειμένου να μην παρακωλυθεί η κίνηση των οχημάτων, η οποία και γνωστοποιήθηκε την 19:30 ώρα στους συγκεντρωθέντες από τον επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων.

Όπως αναφέρεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης της ΕΛ.ΑΣ., στις 20.10, οι συγκεντρωθέντες έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις με μπογιές, πέτρες, καδρόνια, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα, προκειμένου να τις διασπάσουν και να καταλάβουν όλο το οδόστρωμα, διαταράσσοντας έτσι την κυκλοφορία του κέντρου της Αθήνας. Οι αστυνομικές δυνάμεις, απώθησαν τους επιτιθέμενους με περιορισμένη χρήση των αναγκαίων μέσων, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση και οι συγκεντρωμένοι διασκορπίσθηκαν μέσω της οδού Ασκληπιού στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων, όπου διασπάσθηκαν σε μικρότερες ομάδες.

Μέχρι την 20:30 ώρα, ομάδες ατόμων, περιμετρικά της πλατείας Εξαρχείων, έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων τους οποίους χρησιμοποίησαν ως οδοφράγματα και εκδήλωσαν διαδοχικές επιθέσεις στις αστυνομικές δυνάμεις με μολότοφ, πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα, προξενώντας παράλληλα φθορές και σε σταθμευμένο όχημα στο σημείο, ενώ κατασχέθηκαν ξύλινο κοντάρι, αντιασφυξιογόνος μάσκα και κράνος μοτοσικλέτας.

Clashes with paint throwing against law enforcement officials tonight during a protest against the gentrification of the metro construction zone under construction in Athens' Exarchiea district #antireport #εξαρχεια #Athens #Greece pic.twitter.com/iRDfsDFeYz

— Partizan Yunanistan (@partizanGreece1) November 4, 2022