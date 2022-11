Τσιτσιπάς Παρίσι: Απέκλεισε τον Πολ, ραντεβού με Τζόκοβιτς

Στον ημιτελικό του Paris Masters προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας απέκλεισε με 6-2, 6-4 τον Αμερικανό Τόμι Πολ (είχε κερδίσει τον Ναδάλ) και θα παίξει το Σάββατο (17:30, Cosmote Sport 6) με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον ημιτελικό στο Μπερσί. Αυτή ήταν η 60η νίκη του στο 2022. Αυτή θα είναι η 11η συνάντηση του Τσιτσιπά με τον Τζόκοβιτς με τον Νόλε να έχει 2 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια μέσα στο 2022 και στο σύνολο 8-2. Στον άλλο ημιτελικό του Paris Masters θα παίξουν στις 15:00 ο Αλιασίμ με τον Ρούνε.

Running down a Parisian dream ✨@steftsitsipas hits 60 wins in a season for the first time of his career as he defeats Paul at the #RolexParisMasters! pic.twitter.com/uTWPAnp09x

— Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2022