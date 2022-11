Νίκη Νετανιάχου Ισραήλ: Συγχαρητήρια Μητσοτάκη

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε πριν από λίγη ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να τον συγχαρεί για τη νίκη του στις εκλογές του Ισραήλ.

«Μόλις επικοινώνησα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου για να τον συγχαρώ για τη νίκη του στις εκλογές. Προσβλέπουμε στη συνέχιση των πολύ ισχυρών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες», έγραψε ο κ. Μητσοτάκης στο Twitter.

Just spoke with @netanyahu to congratulate him on his election victory. Looking forward to continuing the very strong relations between our two countries. 🇮🇱 🇬🇷

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 4, 2022