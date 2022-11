Εύα Καϊλή: Στο Κατάρ και το Κουβέιτ η αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου

Στο Κουβέιτ και στο Κατάρ βρέθηκε την Κυριακή και την Τρίτη αντίστοιχα η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή. Το επίπεδο των συναντήσεων ήταν πρωτόγνωρο για το Ευρωκοινοβούλιο, καθώς η κ. Καϊλή συνάντησε τον Crown Prince και Πρωθυπουργό του Κουβέιτ, τον Σεΐχη Αχμάντ αλ Ναουάφ αλ Αχμάντ αλ Σαμπάχ , τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου τους, Αχμάντ αλ Σααντούν και τους Υπουργούς Ενέργειας και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Στη συνέχεια ταξίδεψε στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τη Ντόχα, για μια ουσιαστική συζήτηση με τον Εμίρη του Εμιράτου, Χαμάντ μπιν Χαλιφά αλ Θανί, που κράτησε περισσότερο από όσο αρχικά είχε προγραμματιστεί, ενώ το ίδιο συνέβη και με τον Πρωθυπουργό και τους πανίσχυρους και περιζήτητους Υπουργούς Εξωτερικών & Ενέργειας, με τους οποίους οι συζητήσεις αφορούσαν κυρίως τους τρόπους δημιουργίας νέων διαύλων επικοινωνίας με την Ευρώπη.

