Σάκκαρη WTA Finals: Νίκησε 2-0 τη Σαμπαλένκα και πέρασε στα ημιτελικά

Η Μαρία Σάκκαρη πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα ματς στο πλαίσιο του δεύτερου ομίλου του τουρνουά τένις WTA Finals, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα ημιτελικά του θεσμού και μάλιστα ως πρώτη – χρονικά. Στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας στις ΗΠΑ επικράτησε με 2-0 σετ (6-2, 6-4) της Αρίνα Σαμπαλένκα. Επόμενη αντίπαλός της στο γκρουπ η Ονς Ζαμπέρ, που έχει αποκλειστεί, τα ξημερώματα του Σαββάτου (5/11) κι εκεί θα κριθεί και η πρωτιά του γκρουπ. Η Ελληνίδα τενίστρια μπήκε πολύ δυνατά στο σετ κι αφού έχασε το πρώτο game πήρε τρία συνεχόμενα, κάνοντας μάλιστα κι ένα break. Είχε ευκαιρία να «σπάσει» το σερβίς της αντιπάλου της εκ νέου, αλλά δεν το κατάφερε (3-2). Έλεγχε, όμως, απόλυτα το ματς και με υπομονή κατέκτησε το 4-2 και με έξυπνες επιλογές έκανε κι άλλο break για το 5-2.

Η Σάκκαρη έβγαλε τρομερή ενέργεια στο court και έτρεξε πολλά χιλιόμετρα για να αμυνθεί στα δυνατά και τεχνικά χτυπήματα της Αρίνα Σαμπαλένκα. Παράλληλα, όμως, η Σάκκαρη με «όπλα» το σερβίς της (76,5% των κερδισμένων πόντων της προήλθαν ύστερα από πετυχημένο πρώτο σερβίς) και την ποικιλία χτυπημάτων έβαζε σε καταστάσεις πίεσης την αντίπαλό της οδηγώντας την πολλές φορές σε λάθη που απέφεραν πόντους. Ήταν θέμα χρόνου, έπειτα, η κατάκτηση του πρώτου σετ και το πέτυχε με εντυπωσιακό στιλ και love game (6-2). Πλέον, το ενδεχόμενο της πρόκρισης στα ημιτελικά του θεσμού δεν φάνταζε μακρινό. Το ζητούμενο για την Μαρία Σάκκαρη ήταν να συνεχίσει να αποδίδει στο ίδιο υψηλό επίπεδο και η λήψη των αποφάσεών της να είναι το ίδιο ακριβής και σωστή.

Με την έναρξη του δεύτερου σετ εμφανίστηκε ανεπηρέαστη. Βάδισε στο… ίδιο μονοπάτι και τα λάθη της Αρίνα Σαμπαλένκα της πρόσφεραν στο πιάτο το πρώτο game και ακόμη ένα break (1-0). Εκνευρισμένη η τενίστρια από την Λευκορωσία με τα πολλά λάθη της βγήκε εκτός ρυθμού. Και πάνω που πάλεψε για να ξαναμπεί στο ματς, ένα εξαιρετικό backhand της Μαρίας Σάκκαρη έκανε τη διαφορά και το 2-0 games. Εκείνη την στιγμή η Ελληνίδα σταρ του τένις ήταν ασταμάτητη. Για κάθε πρόβλημα που μπορεί να έβαζε η Σαμπαλένκα, η Σάκκαρη είχε την λύση με εξαιρετικές επιστροφές κι έφτασε άνετα στο break και στο 3-0. Ήταν λογικό να επέλθει χαλάρωση, αλλά και η Σαμπαλένκα να αρχίσει να παίζει τα ρέστα της για να μείνει στο παιχνίδι.

Έγινε το break για το 3-1. Το οποίο έδωσε κουράγιο στην Λευκορωσίδα για το 3-2 και έτσι έκανε την ολική επαναφορά και πήρε προβάδισμα με 4-3. Αντέδρασε η Σάκκαρη δείχνοντας και τη νοητική της δύναμη για το 4-4, ενώ της χαμογέλασε η τύχη και προηγήθηκε εκ νέου με 5-4, με την αντίπαλό της να πετάει τη ρακέτα της από τα νεύρα της. Διότι η Σάκκαρη είχε τα πάντα υπέρ της – ήταν μπροστά στο σκορ και σέρβιρε για το ματς και την πρόκριση. Δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά τα κατάφερε έπειτα από ένα συναρπαστικό game που κρίθηκε στις λεπτομέρειες (6-4). Κι έτσι έγραψε ακόμη μια «χρυσή» σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού καθώς έφτασε στην τελική 4άδα του θεσμού για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

SEMI-FINAL SAKKARI 🙌@mariasakkari defeats Sabalenka 6-2, 6-4 & advances out of the Nancy Richey Group!#WTAFinals pic.twitter.com/2J8ZIiQKKp

