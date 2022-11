Καλάθι νοικοκυριού προϊόντα: Αυτές είναι οι λίστες – Δείτε τα σούπερ μάρκετ και τις τιμές

Πρεμιέρα έκανε σήμερα το «καλάθι του νοικοκυριού» μέσω του οποίου προβλέπεται η συγκράτηση των τιμών σε βασικά αγαθά ενώ θα «γεμίσει» με προϊόντα απαραίτητα για τη διαβίωση των καταναλωτών. Μάλιστα η μεγάλη επισκεψιμότητα στην πλατφόρμα e-katanalotis είχε ως αποτέλεσμα να «πέσει» και να παρατηρούνται μικροπροβλήματα στην είσοδο των καταναλωτών. Σημειώνεται πάντως ότι από αύριο θα ξεκινήσει και η λειτουργία της ειδικής εφαρμογής (app) στα κινητά τηλέφωνα. Tα σούπερ μάρκετ έχουν καταρτίσει τις δικές τους λίστες με 51 και άνω προϊόντα, οι οποίες θα αλλάζουν ανά εβδομάδα.

Προς το παρόν οι λίστες των σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν στην ενέργεια έχουν ως εξής:

ΑΒ Βασιλόπουλος – Τα προϊόντα στο καλάθι του νοικοκυριού

ΑΒ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 1kg 1,85 €

ΑΒ ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 340g 0,82 €

ΑΒ ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΣΕ ΦΟΡΜΑ 680g 1,29 €

ΑΡΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 350g 1,06 €

ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΨΩΜΙ 350g 0,77 €

ΑΒ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 250g 0,95 €

ΑΒ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 4x500g 1,25 €

AB SPAGHETTI Ν6 500g 0,62 €

AB ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg 0,96 €

AB ΦΑΚΕΣ ΛΕΠΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 500g 1,10 €

365 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 300g 2,49 €

ΑΒ ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛETO ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 750g 9,00 €

AB ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΑΙΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 5,53 €

AB ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 3,98 €

AB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1lt 1,12 €

ΑB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1lt 1,12 €

AB ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 4% ΛΙΠΑΡΑ LIGHT 400g 0,99 €

AB ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3,9% ΛΙΠΑΡΑ 3Χ200g 1,35 €

AB ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% ΛΙΠΑΡΑ 3Χ200g 1,35 €

AB ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ VACUUM 400g 4,45 €

GOUDA ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200g 2,16 €

GOUDA LIGHT ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200g 2,26 €

AB ΤΟΜΑΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΦΤΗ 500g 0,60 €

AB ΦΡΕΣΚΑ ΑΒΓΑ ΚΛΩΒΟΣΤΟΙΧΙΑΣ MEDIUM 12 ΤΕΜΑΧΙΑ 53-63g 2,59 €

AB ΦΡΕΣΚΑ ΑΒΓΑ ΑΧΥΡΩΝΑ LARGE 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 63-73g 3,29 €

AB ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 250g 0,99 €

AB EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1lt 5,59 €

AB ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1lt 3,25 €

365 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1kg 1,65 €

ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1kg 1,28 €

NOYNOY ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 350g (sticker -0.20€) 5,57 €

FRISOGROW ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 800g 19,55 €

ΑΒ KΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 94g 0,99 €

AB ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100g 2,37 €

GONDOLIERE ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 500g 5,89 €

AB BLACK TEA ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,17 €

ΑΒ ΚΑΚΑΟ 125g 0,89 €

AB ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1lt 0,75 €

NATURA ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ SPRAY 100ml 1,36 €

ΑΒ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ACTIVE CLEAN 75 MEZΟΥΡΕΣ 6,75 €

AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ULTRA LEMON 1250ml 0,99 €

AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ULTRA PINK 1250ml 0,99 €

AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ULTRA FRESH 1250ml 0,99 €

ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ REGULAR 500ml 0,99 €

ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 500ml 0,99 €

ΑΒ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800g 2,65 €

365 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10ΡΟΛΑ 2ΦΥΛΛΑ 2,99 €

COLGATE ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ BAKING SODA 75ml 2,28 €

CARE ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA PLUS NIGHT 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,35 €

CARE ΣΕΡΒΙΕΤΑΚΙΑ NORMAL 36 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,85 €

CARE ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ CLASSIC 14 TEMΑΧΙΑ 1,56 €

CARE ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA PLUS NORMAL 10 TEMAXIA 1,35 €

CARE ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA PLUS SUPER 10 TEMAXIA 1,35 €

CARE TAΜΠΟN REGULAR 32 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,66 €

KARAVAKI ΣΑΜΠOYAN ΘΡΕΨΗ & ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΑΝΤΛΙΑ 600ml 4,96 €

KARAVAKI ΣΑΜΠOYAN ΛΑΜΨΗ ΑΝΤΛΙΑ 600ml 4,96 €

365 ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΠΑΡΕΣ 3X125g 1,05 €

SANI PANTS N3 LARGE 14 ΤΕΜΑΧΙΑ (10+4 TΕΜ. ΔΩΡΟ) 12,85 €

SANI PANTS N2 MEDIUM 14 ΤΕΜΑΧΙΑ (10+4 TΕΜ. ΔΩΡΟ) 10,96 €

BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No4+ 10-15kg 46 TΕΜΑΧΙΑ 21,78 €

BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No3 4-9kg 56 TΕΜΑΧΙΑ 21,78 €

BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No5 11-25kg 44 TΕΜΑΧΙΑ 21,78 €

BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No4 8-13kg 50 TΕΜΑΧΙΑ 21,78 €

BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No5+ 12-17kg 42 TΕΜΑΧΙΑ 21,78 €

BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No6 13-18kg 38 TΕΜΑΧΙΑ 20,70 €

BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No7 15+kg 36 TΕΜΑΧΙ 20,63 €

CARE ΜΩΡΟΜΑΝΤΙΛΑ ΧΑΜΟΜΗΛΙ 3X72 TEMAXIA 2,42 €

CARE ΜΩΡΟΜΑΝΤΙΛΑ SENSITIVE 3X72 TEMAXIA 2,42 €

JOHNSON’S BABY ΣΑΜΠΟΥΑΝ REGULAR 300ml 2,90 €

365 ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΥΝΗΓΙ 1240 1,59 €

365 ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΨΑΡΙ 415g 0,60 €

Σκλαβενίτης – Τα προϊόντα στο καλάθι του νοικοκυριού

Ρύζι ΡΥΖΙ ΜΠΛΟΥ ΜΠΟΝΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500 ΓΡΜ. 0,76

Ψωμί για τοστ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΑΡΑΤΑ ΣΙΤΟΥ ΦΟΡΜΑ 680 ΓΡ. 1,29

Ψωμί φραντζόλα ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜ. ΣΤΑΡ. ΦΕΤ. 500 ΓΡ. 1,68

ΦΡΥΓΑΝΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 4X127,5 γρ./1ΔΩΡ 1,26

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 ΜΑΡΑΤΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6 500 ΓΡ. 0,62

ΑΛΕΥΡΙ ΑΛΕΥΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΡΑΤΑ 1 ΚΙΛΟ 0,94

ΟΣΠΡΙΑ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500 ΓΡ. 1,15

Γαλοπούλα ή/και πάριζα ΠΑΡΙΖΑ BUENAS ΦΕΤΕΣ 300 ΓΡ. 1,55

Κατεψυγμένα ψάρια ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ Α/Κ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 5,9

Νωπό χοιρινό ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μ/Ο ΝΩΠΟΣ (ΧΥΜΑ Ή ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ 5,95

Νωπό κοτόπουλο ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ 65% ΑΓΡΟΖΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ 3,75

Νωπό κοτόπουλο ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΝΩΠΑ ΧΥΜΑ 3,75

Γάλα φρέσκο πλήρες ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 3,5% ΛΙΠ. 100% ΕΛΛ. 1 L 1,12

Γάλα φρέσκο χαμηλά λιπαρά ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 1,5% ΛΙΠ. 100% ΕΛΛ. 1 L 1,12

Γάλα εβαπορέ ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 410 ΓΡ. 0,86

Γάλα εβαπορέ ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ΓΡ. 0,86

Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΜΑΡΑΤΑ 10% ΕΛΛ. 3Χ200ΓΡ 1,75

Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις (Χαμηλά λιπαρά <2%)ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΜΑΡΑΤΑ 2% ΕΛΛ. 3Χ200ΓΡ 1,75

Φέτα ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΘΡΑΚΗΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ 400 ΓΡ. 4,08

Γκούντα ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΕΤΕΣ 350 ΓΡ. 3,12

Τυρί με Χαμηλά Λιπαρά ΤΥΡΙ ΜΑΡΑΤΑ LIGHT ΙΣΠ. ΦΕΤΕΣ 300 ΓΡ. 2,94

Χυμός τομάτας διατηρημένος ΤΟΜΑΤΑ ΜΑΡΑΤΑ PASSATA 500 γρ. 0,48

Αυγά Κλωβοστοιχίας ή Αχυρώνα ΑΥΓΑ ΤΣΑΟΥΣΗ L-ΜΕΓΑΛΑ 6Τ 1,76

Αυγά Κλωβοστοιχίας ή Αχυρώνα ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 63-73 ΓΡ. 6Τ. 1,76

Μαργαρίνες SUPER FRESCO 200γρ.0,9

Παρθένο ελαιόλαδο ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ MOLON LAVE ΕΞ. ΠΑΡΘ. 1 L 5,55

Ηλιέλαιο ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΜΑΡΑΤΑ 1lt 3,15

Κατεψυγμένα λαχανικά ΑΡΑΚΑΣ ΜΑΡΑΤΑ 1.000 ΓΡ. 1,86

Λευκή ζάχαρη ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ AZUCARERA 1KG 1,15

Παιδικές τροφές (φόρμουλα μωρών) ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N1 800Γ 22,72

Παιδικές τροφές (φόρμουλα μωρών)ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON Ν2 800Γ. 19,55

Παιδικές τροφές (γάλα βρεφικής ηλικίας) ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON Ν3 800Γ. 19,24

Παιδικές τροφές (γάλα βρεφικής ηλικίας) ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON Ν4 800 Γ. 19,15

Ελληνικός καφές ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΠΑΡΑΔ. 194 ΓΡ. 2,44

Στιγμιαίος καφές ΚΑΦΕΣ CLASSIC NESCAFE 50 ΓΡ. 2,32

Γαλλικός καφές ΚΑΦΕΣ JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ 250 ΓΡ. 4,93

Τσάι ή Χαμομήλι ΑΦΕΨΗΜΑ LIPTON XAMOMΗΛΙ 10Φx1ΓΡ. 0,82

Κακάο σε σκόνη ΚΑΚΑΟ BONORA 125 GR. 0,9

Χυμός πορτοκάλι ΧΥΜΟΣ ΜΑΡΑΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ 1L 0,75

Απολυμαντικά χεριών και αντισηπτικά ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ NATYRA 80 ml 1

Απορρυπαντικά πλυντηρίου (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες)DROLIO ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ. ΣΑΚ. 14 ΠΛΥΣΕΙΣ 1,85

Απορρυπαντικά πλυντηρίου (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες)DROLIO ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ. ΡΟΥΧΩΝ ΑΡ. ΛΟΥΛΟΥΔ. 38 ΠΛ 3,55

Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες DROLIO ΥΓΡΟ ΚΑΘ. ΕΠΙΦ. ΛΕΒΑΝΤΑ 1 L 1,5

Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέριAVA ΥΓΡΟ ΠΙΑΤ. ACTION ΞΙΔΙ & ΜΗLΟ 430 ml. 1,16

Χαρτί κουζίνας ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΛΑΡΟΣ 1Τ 800ΓΡ 2,65

Χαρτί κουζίνας ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΛΑΡΟΣ ΜΙΝΙ 2Φ. 10ΤEMx75 2,78

Οδοντόκρεμες COLGATE ΟΔ/ΜΑ TRIPLE ACTION 75ML (-30) 2,25

Σερβιέτες ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ALWAYS ULTRA LONG 16T.OIK.ΣΥΣΚ. 2,59

Ταμπόν ΤΑΜΠΟΝ ΟΒ PRO COMGORT SUPER 16 TEM. 3,24

Σαμπουάν PANTENE ΣΑΜΠΟΥΑΝ CLASSIC 360ml 3,23

Σαπούνια σε στερεή κατάσταση ΣΑΠΟΥΝΙ SETE JASMIN & CITRUS 125 ΓΡ. 0,45

Πάνες ακράτειας ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ SANI MEDIUM No2 15T 7,56

Πάνες ακράτειας ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ SANI LARGE No3 12T 7,56

Πάνες ακράτειας ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ SANI EXTRA LARGE No4 10T 7,56

Πάνες για μωρά BABYLINO SENS ECO.N5 44T 11,98

Πάνες για μωρά BABYLINO SENS ECO NΟ3 13 4-9KΚΛ. 56T 11,98

Πάνες για μωρά BABYLINO SENS ECO NΟ4 50T 11,98

Πάνες για μωρά BABYLINO SENS ECO NΟ4+ 46T 11,98

Πάνες για μωρά BABYLINO SENSITIVE No5+ 42T 11,98

Είδη ατομικής υγιεινής για μωρά (μωρομάντηλα) ΜΩΡ/ΛΑ SEPTONA CALM & CARE XAMOM. 80T 2+1Δ 3,42

Είδη ατομικής υγιεινής για μωρά (σαμπουάν) SEPTONA BABY SAMP/AFRO> ALOH 500ML 2,88

Τροφή για σκύλους ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΜΠΟΥΚ BARRON ΚΟΤ-ΓΑΛ 400ΓΡ 0,64

Τροφή για γάτες ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΜΠΟΥΚ BARRON ΨΑΡΙ 400ΓΡ 0,6

Μασούτης – Καλάθι του νοικοκυριού

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΜΑΣΟΥΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 500ΓΡ 0,79

ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ ΣΙΤΟΥ 700ΓΡ 1,60

ΨΩΜΙ ΚΑΤΣΕΛΗ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΠΡΟΖΥΜΕΝΙΟ ΦΕΤΕΣ 500ΓΡ 1,68

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 255ΓΡ 0,94

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ MR GRAND Ν6 500ΓΡ 0,62

ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ Μ/Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ 5,70

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΧΥΜΑ 2,99 €

ΠΑΡΙΖΑ PREMIUM ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΧΥΜΑ 3,90

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΡΟΛΟ ΦΙΛΕΤΟ PESCANOVA 480 ΓΡ 4,50

ΓΑΛΑ ΜΕΒΓΑΛ ΠΑΣΤΕΡ 3,5% ΛΕΥΚΟ 1ΛΙΤ ΧΑΡΤ 1,22

ΓΑΛΑ ΜΕΒΓΑΛ ΕΛΑΦΡΥ 1,5% 1Λ ΧΑΡΤΙΝΟ 1,22

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΝΟΥΝΟΥ 170 ΓΡ 0,72

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΣΕΡΓΑΛ 3,85% 200Γ ΕΤ 2+1ΔΩΡΟ 1,35

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΣΕΡΓΑΛ 2% 200ΓΡ ΕΤ 2+1ΔΩΡΟ 1,35

ΦΕΤΑ 400ΓΡ ΔΩΔΩΝΗ 4,90

GOUDA ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ GRANDE 48% ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΧΥΜΑ 7,35

ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ΧΥΜΑ ΦΡΑΤΖΟΛΑ 8,99

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΓΚΡΕΚΑ 500ΓΡ 0,82

ΑΥΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗ 6ΑΔΑ ΑΠΛΑ Μ 53-63 1,49

ΑΥΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗ 6ΑΔΑ ΦΡ. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΧΤ 63-72 1,90

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ FLORA ΠΛΑΚΑΚΙ 70%Λ 25%ΒΟΥΤ 250ΓΡ 2,10

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ XENIA ΑΘΗΝΟΕΛΙΑ-ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 1L 7,26

ΗΛΙΕΛΑΙΟ MR GRAND 1L 2,99

ΑΡΑΚΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗ 1000ΓΡ. 1,80

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ SUGARTIA 1Κ 1,15

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ROYAL 1Κ 1,15

NUTRICIA ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 250ΓΡ 1,66

ΓΑΛΑ ALMIRON GROWING UP 2+ UHT 1L 1,77

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ96ΓΡ 1,38

NESCAFE 100ΓΡ 4,33

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ MR GRAND 250ΓΡ 3,65

ΧΑΜΟΜΗΛΙ LIPTON ΑΦΕΨΗΜΑ ΦΑΚΕΛΑ 20ΦΧ1ΓΡ 1,56

ΚΑΚΑΟ MR GRAND 125ΓΡ 0,89

ΦΑΚΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ MR GRAND 500ΓΡ 1,09

MR GRAND ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L 0,75

MR GRAND SPRAY ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΛΟΣΙΟΝ 150ML 0,89

DIXAN GEL ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΩΚΕΑΝΟΥ 33ΜΕΖ 1,65L 5,40

DIXAN ΚΟΥΤΙ ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΩΚΕΑΝΟΥ 33ΜΕΖ 1,815Κ 5,39

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ MR GRAND ΑΝΘΗ ΑΝΟΙΞΗΣ 2L 2,29

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ MR GRAND ΑΓΡΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 2L 2,29

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ MR GRAND LEMON FRESH 500ML 0,95

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ MR GRAND ORANGE FRESH 500ML 0,95

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ MR GRAND 2Φ 650ΓΡ 2,15

ΟΔ/ΜΑ AIM FAMILY PROTECTION HERBAL 75ML 1,15

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ MR GRAND 10Τ 3Φ BLUE WHITE 920ΓΡ 3,49

ΣΕΡΒ EVERY DAY UL PL HYPERDRY NORMAL 10Τ 1,93

ΣΕΡΒ EVERY DAY UL PL HYPERDRY SUPER 10T 1,93

ΣΕΡΒ EVERY DAY UL PL HYP MAXI NIGHT 10T 1,93

ΤΑΜΠΟΝ Ο.Β PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ 3,31

ΣΑΜΠ GLISS ULTIMATE COLOR PROTECT ΒΑΜΜΕΝΑ 400ML 2,88

ΣΑΠΟΥΝΙ MR GRAND ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 125ΓΡ 0,39

ΣΑΠΟΥΝΙ MR GRAND ΒΙΟΛΕΤΑ 125ΓΡ 0,39

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ MR GRAND MEDIUM N2 15T 6,79

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ MR GRAND LARGE N3 12T 6,79

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ MR GRAND XLARGE N4 10T 6,79

BABYLINO SENSITIVE No3 4-9K 22T 5,45

BABYLINO SENSITIVE No4 20T 5,45

BABYLINO SENSITIVE No4+ 19T 5,45

BABYLINO SENSITIVE No5 18T 5,45

BABYLINO SENSITIVE N5+ 16T 5,45

BABYLINO SENSITIVE N7 14T 5,45

BABYLINO SENSITIVE No1 2-5K 26T 4,02

BABYLINO SENSITIVE No6 14T 5,09

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ SEPTONA CALM N CARE SENSITIVE 60T 2+1ΔΩΡΟ 3,31

AGNOTIS ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 400ML 3,99

ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΚΥΝΗΓΙ 1250ΓΡ 1,49

ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΜΟΣΧΑΡΙ 1250ΓΡ 1,49

ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΚΟΤΟΠ/ΓΑΛΟΠ 1250ΓΡ 1,49

ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΠΑΤΕ ΜΟΣΧ/ΚΑΡΟΤΑ 400ΓΡ 0,69

ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΠΑΤΕ ΤΟΝΟΣ/ΣΟΛΟΜ 400ΓΡ 0,69

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣΟΥΤΗ 1Κ 0,95

BAZAAR – Καλάθι του νοικοκυριού

Ψωμί για Tοστ ΚΑΛΗΜΕΡΑ 700G ΦΟΡΜΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 1.36€/τεμ. / 1.94€/κιλό

Ψωμί Φραντζόλα ΚΑΣΙΜΗ 350G ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 0.99€/τεμ. / 2.83€/κιλό

Ψωμί Φραντζόλα ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ 350G ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 0.98€/τεμ. / 2.8€/κιλό

Ψωμί Φραντζόλα ΜΕΛΟΣΠΙΤΟ 420G ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 1.2€/τεμ. / 2.86€/κιλό

Φρυγανιές ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 127.5Gx4 ΦΡΥΓ ΣΙΤΟΥ (ΔΩΡΟ 1 ΠΑΚΕΤΟ) 1.86€/τεμ. / 3.65€/κιλό

Φρυγανιές ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 80Gx4 ΦΡΥΓ ΣΙΚΑΛΗΣ (ΔΩΡΟ 1 ΠΑΚ) / 1.82€/τεμ. / 5.69€/κιλό

Μακαρόνια Νο 6 ΜΑΚΒΕΛ 500G(+35%free) ΣΠΑΓΓΕΤΙ N.6 0.97€/τεμ. / 1.44€/κιλό

Μακαρόνια Νο 6 ΜΑΚΒΕΛ 500G(+35%free) ΣΠΑΓΓΕΤΙ N.10 0.97€/τεμ. / 1.44€/κιλό

Χοιρινό Συσκευασμένο ΦΛΩΡΙΔΗ 700G ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΟΛΑ Μ/Ο ΔΙΣΚ ΝΩΠΟ 5.6€/τεμ. / 8€/κιλό

Γαλοπούλα ή/και Πάριζα FARMER 200G ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝ ΤΕΤΡΑΓ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 2.1€/τεμ. / 10.5€/κιλό

Γαλοπούλα ή/και Πάριζα ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 200G ΧΩΡ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΠΑΡΙΖΑ ΦΕΤΕΣ 1.09€/τεμ. 5.45€/κιλό

Γάλα Εβαπορέ ROYAL 410G ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ 7.5% ΛΙΠ / 1.15€/τεμ. / 2.8€/κιλό

Γιαούρτι από Γάλα Αγελάδος Χωρίς Γεύσεις ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 200Gx3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10% / 2.13€/τεμ. / 3.55€/κιλό

Γιαούρτι από Γάλα Αγελάδος Χωρίς Γεύσεις (Χαμηλά Λιπαρά <2%) ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 200Gx3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2% / 2.13€/τεμ. / 3.55€/κιλό

Φέτα ΠΗΛΙΑΓΝΟ 400G ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. ΣΕ ΑΛΜΗ (ΤΑΠΕΡ) / 5.59€/τεμ. / 13.97€/κιλό

Γκούντα PALADIN ΓΚΟΥΝΤΑ 500G ΣΕ ΦΕΤΕΣ (FRESH PACK)/3.6€/τεμ. /7.2€/κιλό

Τυρί με Χαμηλά Λιπαρά PALADIN 200G / 10-ΦΕΤΕΣ FINESSE ΤΥΡΙ Τ. ΓΚΟΥΝΤΑ 2.49€/τεμ./ 12.45€/κιλό

Χυμός Τομάτας Διατηρημένος THE RED FARM 500G ΤΟΜΑΤΑ PASSATA 0.52€/τεμ. / 1.04€/κιλό

Αυγά Κλωβοστοιχίας και Αχυρώνα ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 10-ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΑ SMALL / 3.1€/τεμ. / 0.31€/κιλό

Μαργαρίνες REMIA GOLD 250G ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 80% /ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 0.76€/τεμ./ 3.04€/κιλό

Παρθένο Ελαιόλαδο ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 4L ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΛΑΣΙΚΟ /22.9€/τεμ.

/5.72€/κιλό

Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) ΝΟΥΝΟΥ 300G FARINE LACTEE 3.73€/τεμ. / 12.43€/κιλό

Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.40€) FARINE LACTEE / 3.33€/τεμ.

/ 11.1€/κιλό

Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.20€) FARINE LACTEE ΜΠΙΣΚΟΤΟ / 4.35€/τεμ. / 14.5€/κιλό

Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) ΝΟΥΝΟΥ 300G FARINE LACTEE ΜΠΙΣΚΟΤΟ 4.55€/τεμ.

/ 15.17€/κιλό

Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.70€) ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ 5.27€/τεμ. /17.57€/κιλό

Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) ΝΟΥΝΟΥ 300G ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ 5.97€/τεμ. / 19.9€/κιλό

Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.30€) ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ 5.67€/τεμ.

/ 18.9€/κιλό

Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) ΝΟΥΝΟΥ 300G ΦΡΟΥΤΟΚΡΕΜΑ 5-ΦΡΟΥΤΑ 6.11€/τεμ.

/ 20.37€/κιλό

Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.20€) ΦΡΟΥΤΟΚΡΕΜΑ 5-ΦΡΟΥΤΑ

5.91€/τεμ. / 19.7€/κιλό

Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) ΝΟΥΝΟΥ 350G ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 6.12€/τεμ / 17.49€/κιλό

Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) ΝΟΥΝΟΥ 350G(-0.20€) ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 5.92€/τεμ.

/16.91€/κιλό

Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) ΝΟΥΝΟΥ 350G(-0.50€) ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ –5.62€/τεμ.

/ 16.06€/κιλό

Παιδικές Τροφές (Γάλα Βρεφικής Ηλικίας) ALMIRON-1 800G ΓΑΛΑ 1ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (EASYPACK) 25.45€/τεμ. /31.81€/κιλό

Παιδικές Τροφές (Γάλα Βρεφικής Ηλικίας) ALMIRON-2 800G ΓΑΛΑ 2ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (EASYPACK) 20.74€/τεμ. / 25.93€/κιλό

Παιδικές Τροφές (Γάλα Βρεφικής Ηλικίας) ALMIRON-3 800G ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΩΝ (EASYPACK) 19.76€/τεμ. / 24.7€/κιλό

Ελληνικός Καφές ΚΑΛΗΜΕΡΑ 200G ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 2.19€/τεμ. /10.95€/κιλό

Στιγμιαίος Καφές INSTACOFFEE 200G ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ CLASSIC 4.68€/τεμ. /23.4€/κιλό

Γαλλικός Καφές BEYERS DESSERT ROYAL 250G ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 4.65€/τεμ. /18.6€/κιλό

Τσάι ή Χαμομήλι ΕΥΡΙΠΟΣ 50G ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ / ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 2.37€/τεμ. /47.4€/κιλό

Κακάο σε Σκόνη ΓΙΩΤΗΣ 125G (+20% free) ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ 1.53€/τεμ. /10.2€/κιλό

Όσπρια FARMER 500G ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΚΑΝΑΔΑ 1.29€/τεμ. /2.58€/κιλό

Απολυμαντικά Χεριών και Αντισηπτικά ΜΕΓΑ 100ML ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΛΟΣΙΟΝ ΜΕ 70% ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 1.98€/τεμ. /19.8€/κιλό

Απορρυπαντικά Πλυντηρίου ALLDAY CLEAN 3L 30ΜΕΖ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ. ΑΝΟΙΞΗ 3.69€/τεμ. /0.12€/κιλό

Απορρυπαντικά Πλυντηρίου ALLDAY CLEAN 3L 30ΜΕΖ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ. ΛΩΤΟΣ ΟΡΧΙΔΕΑ 3.69€/τεμ. /0.12€/κιλό

Απορρυπαντικά Πλυντηρίου DIXAN 2.53KG ΣΚΟΝΗ ΦΡΕΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ / 46ΜΕΖ /7.49€/τεμ. /0.16€/κιλό

Απορρυπαντικά Πλυντηρίου DIXAN 2.53KG ΣΚΟΝΗ ΦΡΕΣΚ ΩΚΕΑΝΟΥ / 46ΜΕΖ 7.49€/τεμ. /0.16€/κιλό

Απορρυπαντικά για Σφουγγάρισμα – Χλωρίνες ALLDAY CLEAN 2L ΧΛΩΡΟ /0.99€/τεμ. /0.5€/κιλό

Απορρυπαντικά για Σφουγγάρισμα – Χλωρίνες ALLDAY CLEAN 2L ΧΛΩΡΟ ΛΕΜΟΝΙ 0.99€/τεμ. /0.5€/κιλό

Απορρυπαντικά Πιάτων ALLDAY 500ML ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ PERLE 1.19€/τεμ. /2.38€/κιλό

Χαρτί Κουζίνας BAZAAR 750G ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 3.39€/τεμ. /4.52€/κιλό

Οδοντόκρεμα AIM 75ML HERBAL FAMILY PROTECTION ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 1.15€/τεμ. /15.33€/κιλό

Χαρτί Υγείας BAZAAR SOFTIES 10-ΤΜΧ ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ (112Gx10) 4.98€/τεμ. /4.45€/κιλό

Σερβιέτες ALWAYS 7-ΤΜΧ ULTRA NIGHT / No3 1.75€/τεμ. /0.25€/κιλό

Σερβιέτες ALWAYS 8-ΤΜΧ ULTRA LONG PLUS / Νο2 1.75€/τεμ. /0.22€/κιλό

Σερβιέτες ALWAYS 9-ΤΜΧ UL PLUS NORMAL / No1 1.75€/τεμ. /0.19€/κιλό

Σερβιέτες ALWAYS 14-ΤΜΧ(-1.00€) UL NIGHT JUMBO PACK / No3 2.59€/τεμ. /0.19€/κιλό

Σερβιέτες ALWAYS 16-ΤΜΧ(-1.00€) UL LONG JUMBO PACK / Νο2 2.59€/τεμ. /0.16€/κιλό

Ταμπόν O.B 16-ΤΜΧ PRO COMFORT SUPER 4.14€/τεμ. /0.26€/κιλό

Ταμπόν O.B 16-ΤΜΧ PRO COMFORT SUPER PLUS 4.14€/τεμ. /0.26€/κιλό

Ταμπόν O.B 16-ΤΜΧ PRO COMFORT NORMAL 4.14€/τεμ. /0.26€/κιλό

Σαμπουάν ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ COLOR VIVE ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ

5.44€/τεμ. /13.6€/κιλό

Σαμπουάν ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ DREAM LONG ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ 5.44€/τεμ. /13.6€/κιλό

Σαμπουάν ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ EXTRAORDINARY COCONUT OIL 5.44€/τεμ. /13.6€/κιλό

Σαμπουάν ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ EXTRAORDINARY JOJOBA OIL 5.44€/τεμ. /13.6€/κιλό

Σαμπουάν ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ FULL RESIST ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 5.44€/τεμ. /13.6€/κιλό

Σαμπουάν ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ HYDRA HYALURONIC 5.44€/τεμ. /13.6€/κιλό

Σαμπουάν ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ TOTAL REPAIR ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ 5.44€/τεμ.

/13.6€/κιλό

Σαπούνι Στερεό ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ ΚΑΡΑΒΑΚΙ 125G ΣΑΠΟΥΝΙ ΛΕΥΚΟ 0.75€/τεμ. /6€/κιλό

Πάνες Ακράτειας SENSI 10-ΤΜΧ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ MEDIUM 6.29€/τεμ. /0.63€/κιλό

Πάνες Ακράτειας SENSI 10-ΤΜΧ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LARGE 6.79€/τεμ. /0.68€/κιλό

Πάνες Ακράτειας SENSI 10-ΤΜΧ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ EXTRA LARGE 7.49€/τεμ. /0.75€/κιλό

Πάνες για Μωρά BABYLINO ECON 38-ΤΜΧ SENSITIVE N.6 21.78€/τεμ. /0.57€/κιλό

Πάνες για Μωρά BABYLINO ECON 40-ΤΜΧ SENSITIVE N.6 21.78€/τεμ. /0.54€/κιλό

Πάνες για Μωρά BABYLINO ECON 42-ΤΜΧ SENSITIVE N.5+ 21.78€/τεμ. /0.52€/κιλό

Πάνες για Μωρά BABYLINO ECON 44-ΤΜΧ SENSITIVE N.5 21.78€/τεμ. /0.5€/κιλό

Πάνες για Μωρά BABYLINO ECON 46-ΤΜΧ SENSITIVE N.4+ 21.78€/τεμ. /0.47€/κιλό

Πάνες για Μωρά BABYLINO ECON 50-TMX SENSITIVE N.4 21.78€/τεμ. /0.44€/κιλό

Μωρομάντηλα SEPTONA 80-ΤΜΧ x2(+1free) ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ CALM N’ CARE ΧΑΜΟΜ 4.53€/τεμ. /0.03€/κιλό

Σαμπουάν για Μωρά JOHNSON’S BABY 750ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ CHAMOMILE /ΑΝΤΛΙΑ 2.95€/τεμ. /3.93€/κιλό

Σαμπουάν για Μωρά JOHNSON’S BABY 750ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ REGULAR /ΑΝΤΛΙΑ 2.95€/τεμ./ 3.93€/κιλό

Τροφή για Σκύλους JOLLY DOG 405G ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ. /1.7€/κιλό

Τροφή για Σκύλους JOLLY DOG 405G ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ/ΛΑΧΑΝ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ. /1.7€/κιλό

Τροφή για Σκύλους JOLLY DOG 405G ΣΚΥΛΟΥ ΚΟΤΟΠ/ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ. /1.7€/κιλό

Τροφή για γάτες JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΒΟΔΙΝΟ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ. /1.7€/κιλό

Τροφή για γάτες JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΚΟΤΟΠ/ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ. /1.7€/κιλό

Τροφή για γάτες JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΚΟΥΝΕΛΙ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ. /1.7€/κιλό

Τροφή για γάτες JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΨΑΡΙ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ. /1.7€/κιλό

My Market -Καλάθι νοικοκυριού

Ρύζι Tύπου «Καρολίνα» Mακρύκοκκο MY KOUZINA ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500G 0.92€/τεμ. /1.84€/κιλό

Ψωμί για Tοστ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ γεύση2 ψωμί τοστ σταρένιο 700g 1.58€/τεμ. /2.26€/κιλό

Ψωμί Φραντζόλα ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΠΡΟΖΥΜΕΝΙΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 500G 1.68€/τεμ. /3.36€/κιλό

Φρυγανιές ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ φρυγανιές σταρένιες 510g (3+1ΔΩΡΟ) 1.35€/τεμ. /2.65€/κιλό

Μακαρόνια Νο 6 ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΝΟ 6 500G 0.84€/τεμ. /1.68€/κιλό

Χοιρινό Συσκευασμένο ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΤΑΒΛΙΣΙΑ (ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ) 6.88€/τεμ. /6.88€/κιλό

Πουλερικό Συσκευασμένο ΠΙΝΔΟΣ ΜΠΟΥΤΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΩΠΑ ΔΙΣΚΑΚΙ 800g (-25%) 4.2€/τεμ. /5.25€/κιλό

Γαλοπούλα ή/και Πάριζα ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΑΡΙΖΑ (ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ) 6.33€/τεμ. /6.33€/κιλό

Ψάρια Κατεψυγμένα ΠΕΡΚΑ ΝΕΙΛΟΥ ΦΙΛΕΤΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ 630g 9.95€/τεμ. /15.79€/κιλό

Γάλα Φρέσκο Πλήρες ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 3,7% ΛΙΠΑΡΑ 1L 1.25€/τεμ. /1.25€/κιλό

Γάλα Φρέσκο (Χαμηλά Λιπαρά <2%) ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 1,5% ΛΙΠΑΡΑ 12/1l 1.25€/τεμ. /1.25€/κιλό

Γάλα Εβαπορέ ΝΟΥΝΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 400G 1.19€/τεμ. /2.98€/κιλό

Γιαούρτι από Γάλα Αγελάδος Χωρίς Γεύσεις ΚΡΙ ΚΡΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ & ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ 8% ΛΙΠΑΡΑ 200g (2+1 ΔΩΡΟ) 2.41€/τεμ. /4.02€/κιλό

Γιαούρτι από Γάλα Αγελάδος Χωρίς Γεύσεις (Χαμηλά Λιπαρά <2%) ΚΡΙ ΚΡΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ & ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ 2% ΛΙΠΑΡΑ 200g (2+1 ΔΩΡΟ) 2.41€/τεμ /4.02€/κιλό

Φέτα ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΦΕΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Π.Ο.Π. ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΣΕ ΑΛΜΗ 400g 5.94€/τεμ. /14.85€/κιλό

Γκούντα BEST PRICE GOUDA ΦΕΤΕΣ 500g 4.73€/τεμ. /9.46€/κιλό

Τυρί με Χαμηλά Λιπαρά ΛΟΓΑΔΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 180g 3€/τεμ. /16.67€/κιλό

Χυμός Τομάτας Διατηρημένος KYKNOS ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 250G (3ΤΕΜ) 1.06€/τεμ. /1.41€/κιλό

Αυγά Κλωβοστοιχίας και Αχυρώνα ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ 10ΑΔΑ ΕΩΣ 53g (S) 2.31€/τεμ./ 0.23€/κιλό

Αυγά Κλωβοστοιχίας και Αχυρώνα ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΥΓΑ ΑΧΥΡΩΝΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΦΡΕΣΚΑ 6ΑΔΑ 63-73g(l) 2.21€/τεμ. /0.37€/κιλό

Μαργαρίνες ΧΩΡΙΟ SOFT ΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 225g 1.56€/τεμ. /6.93€/κιλό

Παρθένο Ελαιόλαδο MY KOUZINA ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1L 6.75€/τεμ. /6.75€/κιλό

Ηλιέλαιο MINEΡΒΑ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1L 3.6€/τεμ /3.6€/κιλό

Λαχανικά Κατεψυγμένα (Αρακάς, Μπάμιες, Φασολάκια) ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΡΑΚΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1kg 1.96€/τεμ. /1.96€/κιλό

Λευκή Ζάχαρη ROYAL SUGAR ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1KG 1.18€/τεμ. /1.18€/κιλό

Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) ΝΟΥΝΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 300G (0,40€ ΕΚΠΤΩΣΗ) 2.58€/τεμ. /8.6€/κιλό

Παιδικές Τροφές (Γάλα Βρεφικής Ηλικίας) FRISOGROW NO 3 ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΑΛΑ 800G 19.98€/τεμ. /24.98€/κιλό

Ελληνικός Καφές MY GUSTO ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 96G 1.13€/τεμ. /11.77€/κιλό

Στιγμιαίος Καφές JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100G 4.39€/τεμ. /43.9€/κιλό

Γαλλικός Καφές MY GUSTO ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ CLASSIC 250G 3.75€/τεμ 15,00€/κιλό

Τσάι ή Χαμομήλι MY GUSTO ΜΑΥΡΟ ΤΣΑΙ 10 ΦΑΚΕΛΩΝ (10X1,5G) 0.69€/τεμ. /46,00€/κιλό

Κακάο σε Σκόνη MY GUSTO ΚΑΚΑΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 125G 0.9€/τεμ. /7.2€/κιλό

Όσπρια 3 ΑΛΦΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500G 1.55€/τεμ. /3.1€/κιλό

Χυμός Πορτοκάλι ΑΜΙΤΑ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L 1.35€/τεμ. /1.69€/κιλό

Απολυμαντικά Χεριών και Αντισηπτικά SMILE SO CLEAN ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ 80ML 0.5€/τεμ. /6.25€/κιλό

Απορρυπαντικά Πλυντηρίου ARIEL ALPINE ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΥΓΡΟ 70Μ. 15.34€/τεμ. /0.22€/κιλό

Απορρυπαντικά για Σφουγγάρισμα – Χλωρίνες DETTOL POWER & FRESH ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ LEMON & LIME 1L 2.33€/τεμ. /2.33€/κιλό

Απορρυπαντικά Πιάτων FAIRY MAX POWER ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟ 650ML 2.99€/τεμ. /4.6€/κιλό

Χαρτί Κουζίνας MY SOFT JUMBO ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 3 ΦΥΛΛΩΝ 800G 2.99€/τεμ. /3.74€/κιλό

Οδοντόκρεμα AIM WHITE NOW ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 75ML 1.81€/τεμ. /24.13€/κιλό

Χαρτί Υγείας SOFTEX SILK ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 3 ΦΥΛΛΩΝ 8ΑΡΙ 0,760KG 3.95€/τεμ.

/5.2€/κιλό

Σερβιέτες ALWAYS ULTRA SECURE NIGHT ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12ΤΕΜ. 2.59€/τεμ. /0.22€/κιλό

Ταμπόν OB PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ 3.23€/τεμ /0.2€/κιλό

Σαμπουάν FRUCTIS ΔΥΝΑΜΗ & ΛΑΜΨΗ ΣΑΜΠΟΥΑΝ 400ML 2.91€/τεμ. /7.28€/κιλό

Σαπούνι Στερεό PALMOLIVE OLIVE ORIGINAL ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 90G 0.66€/τεμ /7.33€/κιλό

Πάνες Ακράτειας SANI PANTS ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ Ν.1 SMALL 14TEM 7.87€/τεμ. /0.56€/κιλό

Πάνες για Μωρά BABYLINO SENSITIVE JUNIOR Ν.5 ΟΙΚΟΝΟΜ ΣΥΣΚ 44Τ 13.08€/τεμ. /0.3€/κιλό

Μωρομάντηλα SEPTONA ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ CALM N’ CARE ΑΛΟΗ 60ΤΕΜ. (2+1 ΔΩΡΟ) 2.73€/τεμ /0.02€/κιλό

Σαμπουάν για Μωρά SEPTONA BABY ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΒΑΛΣΑΜΟ & ΛΕΒΑΝΤΑ 500ML 2.93€/τεμ. /5.86€/κιλό

Τροφή για Σκύλους FRISKIES BALANCE ΞΗΡA ΤΡΟΦΗ ΣΚΥΛΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 1,5KG 3.12€/τεμ. /2.08€/κιλό

Τροφή για γάτες FRISKIES ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΓΑΤΑΣ JUNIOR 1,5KG 4.43€/τεμ. /2.95€/κιλό

Αλεύρι ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1KG(-0,30) 1.55€/τεμ. 1.55€/κιλό

Market in – Τα προϊόντα στο καλάθι του νοικοκυριού

ECONOMY ΡΥΖΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500ΓΡ

ΜΦΒ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΜΙΝΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 340ΓΡ.

ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΨΩΜΙ ΣΤΑΡ 500ΓΡ

FORMA ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ ΣΕΛΟΦΑΝ 125ΓΡ 3+1Δ

ECONOMY ΣΠΑΓΓΕΤΙ Ν6 1Κ

ΧΟΙΡΙΝΟΙ ΛΑΙΜΟΙ Μ/Ο ΕΙΣ. ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

ΧΟΙΡΙΝΟΙ ΛΑΙΜΟΙ Μ/Ο ΕΙΣΑΓ. ΒΕΛΓΙΟΥ

ΜΦΒ ΚΟΤΣΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΠΡΟΨΗΜΕΝΟ 600ΓΡ

ΜΦΒ ΚΙΜΑΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ ΚΤΨ 500ΓΡ

ΜΦΒ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΦΡ. ΔΙΣΚΑΚΙ ΚΙΛO

ΜΦΒ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΕΛΛΗΝ ΣΥΣΚ ΚΙΛΟ

ECONOMY ΠΑΡΙΖΑ ΦΕΤΕΣ 450ΓΡ 199Ε

ECONOMY ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ 400ΓΡ 299Ε

ECONOMY ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ 400ΓΡ 299Ε

ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ ΑΚΕΦΑΛΟ FAO27 ΚΤΨ TO ΚΙΛΟ

ΔΕΛΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1L

ΔΕΛΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1L

ECONOMY ΓΑΛΑ ΣΥΜΠ/ΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 410ΓΡ.

ECONOMY ΓΑΛΑ ΣΥΜΠ/ΝΟ LIGHT 410ΓΡ.

ΜΦΒ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10% 900ΓΡ

ΜΦΒ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2% 900ΓΡ

ΜΦΒ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟ ΚΙΛΟ

ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΤΟ ΚΙΛΟ

ΜΦΒ ΤΥΡΙ ΕΜΕΝΤΑΛ LIGHT ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΤΟ ΚΙΛΟ

ECONOMY ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ PASSATA 500ΓΡ

ECONOMY ΑΥΓΑ Α’ 6ΑΔΑ 53-63ΓΡ

ΜΦΒ ΑΥΓΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑΣ L 63-73ΓΡ.6Τ.

ECONOMY ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΠΛΑΚΑΚΙ 250ΓΡ.

ECONOMY ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT CLASSIC 250ΓΡ.

ΜΦΒ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 1LT

ECONOMY ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ 1L

ΜΦΒ ΑΡΑΚΑΣ ΚΤΨ 1 Κ

ΜΦΒ ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΤΨ 1 Κ

ΜΦΒ ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΤΨ Ν.1 750ΓΡ.

ΜΦΒ ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΠΛΑΤΥ ΚΤΨ 1 Κ

ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1ΚΙΛΟΥ

ECONOMY ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛ.Ε.Ε.1Κ

ΖΑΧΑΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1Κ

NUTRICIA ΚΡΕΜΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ 250ΓΡ

NUTRICIA ΚΡΕΜΑ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 250ΓΡ

ALMIRON 2 ΓΑΛΑ 2ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΑΠΌ 6Μ 800ΓΡ

ALMIRON 3 ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1-2ΕΤΩΝ 800ΓΡ

ALMIRON 1 ΓΑΛΑ 1ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ 0-6Μ 800ΓΡ

ECONOMY ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 200ΓΡ

ECONOMY ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 200ΓΡ

ECONOMY ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ GOLD 500ΓΡ

ECONOMY ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10ΦΑΚ

ΜΦΒ ΚΑΚΑΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 100ΓΡ

ECONOMY ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΕΙΣ. 500ΓΡ

ECONOMY ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΙΣ. 500ΓΡ

ECONOMY ΡΕΒΥΘΙΑ ΧΟΝΔΡΑ ΕΙΣ. 500ΓΡ

ECONOMY ΧΥΜΟΣ ΝΕΚΤΑΡ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L

ECONOMY ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΗΠΙΑΣ ΑΝΤΙΣΙΠ 30ΤΕΜ

ECONOMY ΗΠ. ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚO GEL MENTA 110ML

ECONOMY ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ECO 60ΜΕΖ

ECONOMY ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΟ BLUE 3LT

ECONOMY ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΟ ΛΩΤΟΣ 3LT

ECONOMY ΧΛΩΡΙΟ REGULAR 2LT

ECONOMY ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΜΟΝΙ 500ΓΡ

ECONOMY ΧΛΩΡΙΟ ΛΕΜΟΝΙ 2LT

ECONOMY ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ CRYSTAL 1L

ECONOMY ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΥΚΟ 500ΓΡ

ECONOMY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 1L

ECONOMY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΞΥΔΙ 1L

ECONOMY ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2Τ 190ΓΡ

ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ HERBAL 75ML

ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ SENSITIVE 75ML

ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ TOTAL ACTION 75ML

ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ WHITENING 75ML

ECONOMY ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 2Φ 600ΓΡ 10Τ

ECONOMY ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA SUPER NIGHT 10T

ECONOMY ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA REGULAR 10T

OB ΤΑΜΠΟΝ PRO COMFORT SUPER 16T

G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML

G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML

G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML

G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML

ECONOMY ΣΑΠΟΥΝΙ ΕΛΑΙΟΛ.ΑΛΟΗ ΚΟΥΤ.100ΓΡ

ECONOMY ΣΑΠΟΥΝΙ ΕΛΑΙΟ.ΤΡΙΑΝΤ.ΚΟΥΤ 100ΓΡ

ECONOMY ΣΑΠΟΥΝΙ ΕΛΑΙΟ.ΑΡ.ΧΑΜ.ΚΟΥΤ.100ΓΡ

ECONOMY ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΠΑΝΑ Ν.2 15 ΤΕΜ.

ECONOMY ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΠΑΝΑ Ν.3 12 ΤΕΜ.

ECONOMY ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΠΑΝΑ N.4 10 ΤΕΜ

ECONOMY ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν.4 8-14 18Τ

ECONOMY ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν.5 12-18 16Τ

ECONOMY ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν.6 16+ 14Τ

ECONOMY ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ALOE VERA 64+20 ΔΩΡΟ

ECONOMY ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΠΟΥΔΡΑ 64+20 ΔΩΡΟ

ECONOMY ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΧΑΜΟΜ.750 ML

ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΚΡΟΚΕΤΑ ΒΟΔΙΝΟ 15 ΚΙΛΩΝ

ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ 405ΓΡ.

ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ-ΛΑΧ. 405ΓΡ.

ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ-ΓΑΛΟΠ 405ΓΡ

ECONOMY ΓΑΤΑΣ ΠΑΤΕ ΒΟΔ.ΚΑΡΔΙΑ 100ΓΡ.

ECONOMY ΠΑΤΕ ΓΑΤΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΖΑΜΠ 100ΓΡ

ECONOMY ΠΑΤΕ ΓΑΤΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΑΛΟΠ 100ΓΡ

ECONOMY ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 5Κ.

LIDL – Το καλάθι του νοικοκυριού

Νώμα Ρύζι νυχάκι Θεσσαλονίκης

Vegeterra Φασολάκια πλατιά

O.B. Normal Super

ΓΑΛΠΟ Φρέσκο γάλα 3.5% πλήρες

Γάλπο Στραγγιστό γιαούρτι 2%

Milbona Gouda σε φέτες

Χυμός Τομάτας Διατηρημένος

Επιλογής Φακές ψιλές

Combino Σπαγγέτι Νο 6

Eviva Χυμός πορτοκάλι 100%

Coshida Πατέ για γάτες

Dentalux Οδοντόκρεμα Complex 3 Herbal / Mint

Floralys Χαρτί υγείας 2πλά φύλλα

Siempre ultra Σερβιέτες Aloe Vera

Floralys Χαρτί κουζίνας 2πλα φύλλα

Χρυσός Μύλος Αλεύρι γ. όλες τις χρήσεις τύπου 70%

Χρυσός Μύλος Φρυγανιές σίκαλης

Κοτόπουλο Χώρα προέλευσης: Ελλάδα

Αγροικία Παριζάκι γίγας

Χρυσός Μύλος Ψωμί τοστ σταρένιο

Belbake Κακάο σκόνη

W5 Χλωροκαθαρ/κό παχύρρευστο Fresh/Πεύκο

Bellarom Καφές φίλτρου Strong

Milbona Gouda light Maasdam light κλασική/ωρίμανσης

Bellarom Στιγμιαίος καφές Classic

Vita D’or Μαργαρίνη με ηλιέλαιο 60% λιπαρά

Lupilu Μωρομάντηλα

Lupilu Πάνες No 4 Maxi

Maxitrat Απορρυπαντικό ρούχων υγρό 40 πλύσεις

Diamant Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική

Bellosan Υγρή τροφή για σκύλους βοδινό/πουλερικά

Lord Nelson Τσάι χαμομήλι σε φακελάκια

Ευ Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Ocean Sea Μπακαλιάρος ολόκληρος χωρίς κεφάλι

Τηγανιά χοιρινή Χώρα προέλευσης: βλ. συσκευασία

Πότε θα ανανεώνονται τα προϊόντα, πώς θα γίνεται ο έλεγχος

Όπως προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση, οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης (super markets) με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 90.000.000 ευρώ ετησίως, υποχρεούνται να αποστέλλουν στο υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων («καλάθι του νοικοκυριού») που είναι απαραίτητα για αξιοπρεπή διαβίωση, όπως αναφέρει η σχετική απόφαση.

Ο κατάλογος με τα προϊόντα θα δηλώνεται κάθε εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη στις 9 το πρωί.

Το ειδικό σήμα που θα πρέπει να έχουν τα προϊόντα

Το υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα το σήμα με το οποίο θα επισημαίνονται τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτό. Η αποστολή του καταλόγου προϊόντων για τις επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες αποστολής στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-katanalotis θα γίνεται μέσω της ίδιας πλατφόρμας, ενώ για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις η αποστολή των καταλόγων γίνεται με λίστα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Τα προϊόντα που συμμετέχουν στο καλάθι θα έχουν ένα ειδικό σήμα στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Οι πρώτες λίστες και σταδιακά όλα τα καλάθια

Στην πλατφόρμα e-katanalotis.gov.gr ήδη αναρτήθηκαν οι πρώτες λίστες και σταδιακά αναρτώνται όλα τα καλάθια των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Στην πρώτη σελίδα της πλατφόρμας υπάρχει το ειδικό σήμα για το καλάθι του νοικοκυριού από όπου ο καταναλωτής μπαίνει στα προϊόντα.

Στη δεύτερη σελίδα ο καταναλωτής βλέπει τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ που μετέχουν και επιλέγοντας θα μπορεί να δει το καλάθι του κάθε καταστήματος.

Τα πρώτα καλάθια που αναρτήθηκαν περιέχουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αλλά και επώνυμα. Οι τιμές με τις οποίες θα μπουν την Τετάρτη τα 51 προϊόντα στο καλάθι θα ισχύουν για την εβδομάδα από 2 έως 8 Νοεμβρίου ενώ προϊόντα και τιμές θα αλλάζουν κάθε Τετάρτη.

Οι 51 κατηγορίες προϊόντων στο «καλάθι του νοικοκυριού»

1 Ρύζι

2 Ψωμί για τόστ

3 Ψωμί φραντζόλα (τυποποιημένο/συσκευασμένο)

4 Φρυγανιές

5 Μακαρόνια Νο 6

6 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις

7 Όσπρια (ένα τουλάχιστον είδος)

8 Γαλοπούλα ή/και πάριζα

9 Κατεψυγμένα ψάρια

10 Νωπό χοιρινό (συσκευασμένο ή μη)

11 Νωπό κοτόπουλο (συσκευασμένο ή μη)

12 Γάλα φρέσκο πλήρες

13 Γάλα φρέσκο χαμηλά λιπαρά

14 Γάλα εβαπορέ

15 Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις

16 Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά

17 Τυρί φέτα

18 Τυρί γκούντα

19 Τυρί με χαμηλά λιπαρά

20 Χυμός τομάτας διατηρημένος

21 Αυγά (κλωβοστοιχίας και αχυρώνα)

22 Μαργαρίνες

23 Παρθένο ελαιόλαδο

24 Ηλιέλαιο

25 Κατεψυγμένα λαχανικά (τουλάχιστον ένα από αρακάς, μπάμιες, φασολάκια)

26 Λευκή ζάχαρη

27 Φόρμουλα μωρών (παιδικές τροφές)

28 Γάλα βρεφικής ηλικίας (παιδικές τροφές)

29 Ελληνικός καφές

30 Στιγμιαίος καφές

31 Γαλλικός καφές

32 Τσάι ή χαμομήλι

33 Κακάο σε σκόνη

34 Χυμός πορτοκάλι

35 Απολυμαντικά χεριών / αντισηπτικά

36 Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες)

37 Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες

38 Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι

39 Χαρτί κουζίνας

40 Χαρτί υγείας

41 Οδοντόκρεμες

42 Σερβιέτες

43 Ταμπόν

44 Σαμπουάν

45 Σαπούνια σε στερεή κατάσταση

46 Πάνες ακράτειας

47 Πάνες για μωρά

48 Μωρομάντηλα

49 Σαμπουάν για μωρά

50 Τροφές για σκύλους

51 Τροφές για γάτες.

Ο κατάλογος των καταναλωτικών προϊόντων πρέπει να αποστέλλεται σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Τετάρτη. έως τις 9:00 π.μ. Η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «το καλάθι του νοικοκυριού» μπορεί να γίνεται και μέσω ειδικού σήματος που τοποθετείται επί των προϊόντων ή στο φυσικό ή στον ηλεκτρονικό χώρο πώλησής τους ή σε κάθε μέσο με το οποίο τα προϊόντα διαφημίζονται στον καταναλωτή.

Τσουχτερό πρόστιμο σε επιχειρήσεις για καθυστέρηση αποστολής πλήρους καταλόγου

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «το καλάθι του νοικοκυριού» μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στο ειδικό σήμα αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Απαγορεύεται η χρήση του ειδικού σήματος της παρ. 1 από επιχειρήσεις που δεν συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «το καλάθι του νοικοκυριού». Στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν την ως άνω απαγόρευση επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 13α του ν. 2251/1994. Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο εφαρμογής του «καλαθιού του καταναλωτή» ορίζεται η Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ).

Οι κυρώσεις για μη αποστολή ή ελλιπή αποστολή καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους (διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης αποστολής πλήρους καταλόγου) επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητή της ΔΙΜΕΑ.

Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου χωρεί προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και αποδίδονται στον κρατικό προϋπολογισμό.

Σαφάρι ελέγχου στα σούπερ μάρκετ -Επιθεώρηση σε 9 αλυσίδες

Δέκα αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα επισκεφθεί σήμερα, στην πρεμιέρα για το «καλάθι του νοικοκυριού», η ηγεσία του υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο Αδωνις Γεωργιάδης, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο διοικητής της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) Χαράλαμπος Μελισσινός και ελεγκτές της ΔΙΜΕΑ, επισκέπτονται σήμερα, πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου για το «καλάθι του νοικοκυριού», εννέα καταστήματα αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην Αττική.

«Το εγχείρημα αυτό είναι μια πρωτοβουλία δική μας, δεν έχει γίνει πουθενά αλλού στην Ευρώπη, είναι μια ιδέα που γεννήθηκε στο δικό μου το γραφείο, έχουμε δουλέψει για να εφαρμοστεί. Βλέπετε τις τιμές φαίνεται ότι είναι πολύ καλύτερες στο καλάθι από ότι έξω από αυτό κι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τις επόμενες εβδομάδες» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης σε αυτοψία που έκανε για την πρεμιέρα της εφαρμογής του μέτρου «Καλάθι του Νοικοκυριού». Ο κ. Γεωργιάδης αφού αρχικά επισήμανε επισήμανε ότι εδώ θα δουλέψει ο ανταγωνισμός στη συνέχεια ανέφερε ότι «σκοπός του καλαθιού είναι να μην ξεχειλώσουν πολύ τα προϊόντα και εξήγησε το γιατί λέγοντας:

«Χθες το βράδυ αναγκάστηκα και πήρα μία – μία τις αλυσίδες τηλέφωνο γιατί πολλές είχαν στείλει πολλά περισσότερα από 51 προϊόντα. Όμως αν αυξηθεί πολύ ο αριθμός τους θα μειωθεί η δύναμη των αλυσίδων να κατεβάζουν τις τιμές κι εμάς ο κεντρικός μας στόχος είναι να φτιάξουμε έναν χώρο όπου οι καταναλωτές θα βρίσκουν πράγματι φτηνότερες τιμές για να καταφέρουν να μην υφίστανται τις συνέπειες του πληθωρισμού που υπάρχουν γενικά στην αγορά και είναι σχεδόν σε μεγάλο βαθμό αναπόφευκτες. Άρα είμαστε πολύ φειδωλοί στο να αυξάνουμε τον αριθμό. Τώρα αν κάποια στιγμή μπορεί να φύγει το κοτόπουλο και μπει κάτι άλλο θα το δούμε. Κάθε εβδομάδα θα έχουμε αλλαγές. Το βασικό είναι σε αυτά τα 51 προϊόντα ο κόσμος να ξέρει -εφόσον τα επιλέγει- ότι κερδίζει λεφτά. Το βασικό είναι να ξέρει ο κόσμος που δεν τα φέρνει εύκολα βόλτα ότι κάπου θα βρει προϊόντα και για αυτόν».