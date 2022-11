Τσαβούσογλου για Ελλάδα: “Ξέρετε τι σημαίνει να διαφωνείς με την Τουρκία”

Την σκυτάλη των προκλητικών δηλώσεων κατά της Ελλάδας πήρε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Μιλώντας σε πάνελ σχετικά με την τουρκική εξωτερική πολιτική στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ο Τσαβούσογλου κατηγόρησε την Αθήνα ότι δεν είναι “έντιμη και ειλικρινής” στις διαφορές των δύο χωρών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, και ότι εμποδίζει την εύρεση μίας “δίκαιης λύσης”. Ο Τσαβούσογλου αναφέρθηκε παράλληλα και στην ρητορική της Άγκυρας για τα νησιά του Αιγαίου, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τις κατηγορίες περί “τουρκικής εισβολής” ως απόδειξη ότι η Ελλάδα έχει χάσει… τα μυαλά της, αγνοώντας επιδέξια τις καθημερινές σχεδόν απειλές του Ερντογάν και άλλων Τούρκων αξιωματούχων, ότι θα “έρθουνε νύχτα”.

