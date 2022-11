Σκότωσαν την καθηγήτριά τους: Σοκ σε Λύκειο της Αϊόβα

Απίστευτο σκηνικό με δολοφονία καθηγήτριας από μαθητές της σοκάρει τις ΗΠΑ. Δύο μαθητές λυκείου της Αϊόβα των ΗΠΑ φέρονται να σκότωσαν πέρυσι την καθηγήτρια ισπανικών τους ως εκδίκηση για τον κακό βαθμό που έβαλε σε έναν από από αυτούς, αποκάλυψαν οι εισαγγελείς την Τρίτη σε δικαστικά έγγραφα που είδε η New York Post. Το σοκαριστικό περιστατικό είναι ένα ακόμα από τα πολλά περιστατικά βίας που σαρώνουν την σχολική κοινότητα στις ΗΠΑ. Αυτή τη φορά όμως είναι ακόμα πιο ανατριχιαστικό εξαιτίας του κινήτρου που φέρεται να οδήγησε τους μαθητές στην αποτρόπαια πράξη. Οι νέες λεπτομέρειες ρίχνουν φως σε ένα πιθανό κίνητρο για πρώτη φορά από τότε που ο Γουίλαρντ Μίλερ και ο Τζέρεμι Γκούντειλ συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία της 66χρονης καθηγήτριας τους Νοέμα Γκρέιμπερ, στη μικρή πόλη Φέρφιλντ στις 2 Νοεμβρίου 2021.

Ο Μίλερ είχε συναντηθεί με την Γκρέιμπερ στο Γυμνάσιο του Φέρφιλντ για να συζητήσουν τον κακό βαθμό του στην τάξη της το απόγευμα της δολοφονίας της, όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές. Αργότερα εκείνη την ημέρα, η καθηγήτρια οδήγησε το φορτηγάκι της σε ένα πάρκο όπου ήταν γνωστό ότι έκανε καθημερινά βόλτες μετά το σχολείο, δήλωσαν οι αρχές. Μια μέρα αργότερα, το βαριά χτυπημένο πτώμα της καθηγήτριας βρέθηκε κρυμμένο κάτω από ένα μουσαμά στο πάρκο.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι δύο μαθητές, που ήταν και οι δύο 16 ετών τότε, την ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ και αργότερα καυχήθηκαν γι’ αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μίλερ είπε στην αστυνομία ότι είχε απογοητευτεί με τον τρόπο που η Γκρέιμπερ δίδασκε ισπανικά και ήταν θυμωμένος που ο χαμηλός βαθμός που του έδινε μείωνε τον συνολικό μέσο όρο του.

Ο κακός βαθμός πιστεύεται ότι είναι το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία της Γκρέμπερ που συνδέει άμεσα ως υπέυθυνο τον Μίλερ», αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα που κατέθεσαν ο εισαγγελέας της κομητείας και ο βοηθός γενικός εισαγγελέας. Ο Μίλερ αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στο θάνατο της δασκάλας του, αλλά «αργότερα δήλωσε ότι γνώριζε τα πάντα, αλλά δεν συμμετείχε», ισχυριζόμενος ότι μια «περιφερόμενη ομάδα μασκοφόρων παιδιών» σκότωσε την Γκρέιμπερ και τον ανάγκασε να ξεφορτωθεί το πτώμα, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Μάρτυρες εντόπισαν δύο άνδρες να οδηγούν το βαν της άτυχης δασκάλας έξω από το πάρκο λιγότερο από μία ώρα μετά την άφιξη της για την καθιερωμένη της βόλτα. Το βαν εγκαταλείφθηκε στο τέλος ενός επαρχιακού δρόμου και ένας μάρτυρας βρήκε τα δύο έφηβα αγόρια καθώς περπατούσαν στον ίδιο δρόμο, δήλωσαν οι ερευνητές. Ο ένας από τους δύο μαθητές φέρεται να καυχήθηκε για τη δολοφονία σε έναν φίλο του στο Snapchat. Ένας μάρτυρας παρείχε φωτογραφίες από μια συνομιλία στο Snapchat με τον έφηβο που ενέπλεκε ονομαστικά τον ίδιο και τον φίλο του στη δολοφονία. Και τα δύο αγόρια, που είναι πλέον 17 ετών, θα δικαστούν ως ενήλικες.

