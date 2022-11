Μαχαίρωμα σε σχολείο: Βίντεο σοκ από τις ΗΠΑ

Απίστευτα πλάνα από σχολείο στις ΗΠΑ δείχνουν έφηβο να επιτίθεται με μαχαίρι σε συμμαθητή του, μέχρι να τον σταματήσουν καθηγητές Ο βίαιος καβγάς μεταξύ των δύο εφήβων στη Νέα Υόρκη έχει καταγραφεί από κάμερα καθώς ο 17χρονος μαθητής φέρεται να μαχαιρώνει τον συμμαθητή του, 18 ετών, στο χέρι και στην πλάτη πριν τον σταματήσουν οι καθηγητές και αφού τον έχει εν μέρει ακινητοποιήσει το θύμα. Η βίαιη επίθεση έλαβε χώρα σε σχολείο της πόλης τη Δευτέρα και καταγράφηκε από θεατές προτού αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα πλάνα δείχνουν τον μαθητή να τρέχει προς τον συμμαθητή του στον διάδρομο του σχολείου τους πριν τον δουν να του ορμάει και ο άνδρας να ανταποδίδει γρήγορα, χτυπώντας τον αντίπαλό του στον τοίχο. Ο 18χρονος φαίνεται να ρίχνει μια σειρά από γροθιές στον 17χρονο, ο οποίος στη συνέχεια πέφτει στο έδαφος και τον χτυπάει στο κεφάλι.

Ο επιτιθέμενος φαίνεται να κρατάει κάτι στο χέρι του ενώ το θύμα ακούγεται να φωνάζει επανειλημμένα ότι ο επιτιθέμενος έχει μαχαίρι. «Έχει μαχαίρι, έχει μαχαίρι», ακούγεται ο έφηβος να φωνάζει απελπισμένος καθώς ο δράστης τον πιάνει από πίσω. «Μπορείς να το δεις αυτό, σωστά; Έχει μαχαίρι». Ένα πλήθος αρχίζει να συγκεντρώνονται γύρω από τους δύο μαθητές που συνεχίζουν να παλεύουν. Στο βίντεο ακούγονται εκκλήσεις από τους παρευρισκόμενους προς τον νεαρό επιτιθέμενο παρακαλώντας τον νεαρό «να πετάξει το μαχαίρι».

Ο 17χρονος μαθητής φαίνεται να συνεχίζει να κραδαίνει ένα αντικείμενο, που αργότερα επιβεβαιώνεται ότι είναι μαχαίρι, κάνοντας μια κίνηση να χτυπήσει με αυτό τον συμμαθητή του.

Ο νεαρός αγνοεί τις εκκλήσεις των συμμαθητών του που φοβούνται να παρέμβουν καθώς ο ίδιος είναι οπλισμένος, μέχρι να έρθει η πρώτη αντίδραση από μία κυρία που προσπαθεί να σταματήσει τον καβγά.

Τελικά ένας καθηγητής έρχεται και επιχειρεί να αφοπλίσει τον νεαρό φωνάζοντας: «Έχεις τρελαθεί;» «Μόλις μου μαχαίρωσε τα χέρια», ακούγεται να λέει ο 18χρονος μαθητής. Ο άνδρας καλεί ένα ακόμα από το προσωπικό να συνδράμει, φωνάζοντας ότι έχει πλέον ένα μαχαίρι στα χέρι του, το οποίο απέκτησε από τον νεαρό, ενώ οι δύο μαθητές παραμένουν πιασμένοι στα χέρια. Τελικά με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών χωρίζουν οι δυο μαθητές. Το αστυνομικό τμήμα και η σχολική περιφέρεια της περιοχής εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση σχετικά με τη συμπλοκή .

«Οι εκπαιδευτικοί ανέλαβαν άμεσα δράση, χωρίς να λάβουν υπόψη τους την ασφάλειά τους, και προσπάθησαν να χωρίσουν τα δύο μέρη», αναφέρεται στην ανάρτηση. «Οι εκπαιδευτικοί άρπαξαν τον ύποπτο και τον αφόπλισαν με τη βία και τον κράτησαν μέχρι να φτάσει το προσωπικό ασφαλείας». Οι αρχές ανέφεραν ότι ο ύποπτος απομακρύνθηκε αμέσως και μεταφέρθηκε σε ασφαλή χώρο. Το 18χρονο θύμα που έφερε πολλαπλές μαχαιριές στην πλάτη και τα χέρια του δέχτηκε βοήθεια από το νοσηλευτικό προσωπικό του σχολείου πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η αστυνομία δήλωσε ότι τα τραύματα δεν κρίθηκαν απειλητικά για τη ζωή του.

