Μουντιάλ 2022 – πρόγραμμα αγώνων: Οι ώρες των αναμετρήσεων και οι ομάδες

Αντίστροφα μετράνε πλέον οι μέρες για την έναρξη του Μουντιάλ 2022 που θα διεξαχθεί στο Κατάρ με πρωτόγνωρες συνθήκες τόσο για τους ποδοσφαιριστές όσο και για τους φιλάθλους καθώς είναι πρώτη φορά στην ιστορία που η διοργάνωση διεξάγεται Δεκέμβριο. Η FIFA δημοσίευσε, μέσω του Twitter, το τηλεοπτικό «intro» που θα προβάλλεται πριν τις αναμετρήσεις του Μουντιάλ. Η αυλαία της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης θα ανοίξει στις 20 Νοεμβρίου, με τον αγώνα Κατάρ-Εκουαδόρ, ενώ το μουντιάλ θα διεξαχθεί μετά από τρία χρόνια πανδημίας και εν μέσω πολλαπλών κρίσεων που πλήττουν ολόκληρο τον πλανήτη.

Σύμφωνα με τον Λιονέλ Μέσι, τα φαβορί για τη νίκη στο φετινό Μουντιάλ είναι η Βραζιλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Αγγλία και η Ισπανία, όμως πρόσθεσε πως οι Γάλλοι και οι Βραζιλιάνοι είναι οι δύο καλύτερες ομάδες που θα συμμετάσχουν στο τουρνουά. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Πάντα λέμε τις ίδιες μεγάλες ομάδες… Αλλά, αν πρέπει να διαλέξω, η Βραζιλία και η Γαλλία είναι οι δύο μεγάλες υποψήφιες για να κερδίσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο». Η FIFA ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αναμετρήσεων, με τη φάση των ομίλων να διαρκεί έως τις 2 Δεκεμβρίου 2022.

Get ready to see plenty of this in a couple of weeks 🤩🏆 pic.twitter.com/PWtA0y2DhE

Πρεμιέρα: Κυριακή 20 Νοεμβρίου

18:00 Κατάρ – Εκουαδόρ (1ος όμιλος), (Στάδιο Al-Bayt, Al Khor)

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου

15:00 Αγγλία – Ιράν (2ος όμιλος), (Διεθνές Στάδιο Khalifa, Ντόχα)

18:00 Σενεγάλη – Ολλανδία (1ος όμιλος), (Στάδιο Al-Thumama, Ντόχα

21:00 ΗΠΑ – Ουαλία (2ος όμιλος), (Στάδιο Ahmad Bin Ali, Al-Rayyan)

Τρίτη 22 Νοεμβρίου

12:00 Αργεντινή – Σαουδική Αραβία (3ος όμιλος), (Στάδιο Lusail, Lusail)

15:00 Δανία – Τυνησία (4ος όμιλος), (Στάδιο Education City, Ντόχα)

18:00 Μεξικό – Πολωνία (3ος όμιλος), (974 Stadium, Ντόχα)

21:00 Γαλλία – Αυστραλία (4ος όμιλος), (Στάδιο Al-Janoub, Al-Wakrah)

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου

12:00 Μαρόκο – Κροατία (6ος όμιλος), (Στάδιο Al-Bayt, Al-Khor)

15:00 Γερμανία – Ιαπωνία (5ος όμιλος), (Διεθνές Στάδιο Khalifa, Ντόχα)

18:00 Ισπανία – Κόστα Ρίκα (5ος όμιλος), (Στάδιο Al-Thumama, Ντόχα)

21:00 Βέλγιο – Καναδάς (6ος όμιλος), (Στάδιο Ahmad Bin Ali, Al-Rayyan)

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου

12:00 Ελβετία – Καμερούν (7ος όμιλος), (Στάδιο Al-Janoub, Al-Wakrah)

15:00 Ουρουγουάη – Νότια Κορέα (8ος όμιλος), (Στάδιο Education City, Ντόχα)

18:00 Πορτογαλία – Γκάνα (8ος όμιλος), (974 Stadium, Ντόχα)

21:00 Βραζιλία – Σερβία (7ος όμιλος), (Στάδιο Lusail, Lusail)

Six nations. Six captains. One dream.

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου

12:00 Ουαλία – Ιράν (2ος όμιλος), (Στάδιο Ahmad Bin Ali, Al-Rayyan)

15:00 Κατάρ – Σενεγάλη (1ος όμιλος), (Στάδιο Al-Thumama, Ντόχα)

18:00 Ολλανδία – Εκουαδόρ (1ος όμιλος), (Διεθνές Στάδιο Khalifa, Ντόχα)

21:00 Αγγλία – ΗΠΑ (2ος όμιλος) , (Στάδιο Al-Bayt, Al-Khor)

Σάββατο 26 Νοεμβρίου

12:00 Τυνησία – Αυστραλία (4ος όμιλος), (Στάδιο Al-Janoub, Al-Wakrah)

15:00 Πολωνία – Σαουδική Αραβία (3ος όμιλος), (Στάδιο Education City, Ντόχα)

18:00 Γαλλία – Δανία (4ος όμιλος), (974 Stadium, Ντόχα)

21:00 Αργεντινή – Μεξικό (3ος όμιλος), (Στάδιο Lusail, Lusail)

Κυριακή 27 Νοεμβρίου

12:00 Ιαπωνία – Κόστα Ρίκα (5ος όμιλος), (Στάδιο Ahmad Bin Ali, Al-Rayyan)

15:00 Βέλγιο – Μαρόκο (6ος όμιλος), (Στάδιο Al-Thumama, Ντόχα)

18:00 Κροατία – Καναδάς (6ος όμιλος), (Διεθνές Στάδιο Khalifa, Ντόχα)

21:00 Ισπανία – Γερμανία (5ος όμιλος), (Στάδιο Al-Bayt, Al-Khor)

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου

12:00 Καμερούν – Σερβία (7ος όμιλος), (Στάδιο Al-Janoub, Al-Wakrah)

15:00 Νότια Κορέα – Γκάνα (8ος όμιλος), (Στάδιο Education City, Ντόχα)

18:00 Βραζιλία – Ελβετία (7ος όμιλος), (974 Stadium, Ντόχα)

21:00 Πορτογαλία – Ουρουγουάη (8ος όμιλος), (Στάδιο Lusail, Lusail)

Τρίτη 29 Νοεμβρίου

17:00 Εκουαδόρ– Σενεγάλη (1ος όμιλος) , (Διεθνές Στάδιο Khalifa, Ντόχα)

17:00 Ολλανδία – Κατάρ (1ος όμιλος), (Στάδιο Al-Bayt, Al-Khor)

21:00 Ιράν – ΗΠΑ (2ος όμιλος), (Στάδιο Al-Thumama, Ντόχα)

21:00 Ουαλία – Αγγλία (2ος όμιλος), (Στάδιο Ahmad Bin Ali, Al-Rayyan)

🇦🇷​🇧🇷​ 1990 was the last time these great rivals met at a #FIFAWorldCup!

We could get another South American Clasico in the semi-finals…

Or a final that would break the internet 🤩

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 2, 2022