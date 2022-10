Γέφυρα κατέρρευσε στην Ινδία: Δεκάδες νεκροί, εικόνες σοκ

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά την κατάρρευση μιας κρεμαστής γέφυρας στον ποταμό Ματσού, στην πόλη Μόρμπι του Γκουτζαράτ, μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Shocking!!

Bridge collapsed in #Gujarat and around 400 people fell into water.

Bridge was renovated and opened just 5 days ago. pic.twitter.com/k4cbq6MDTx

— Siddharth (@ethicalsid) October 30, 2022