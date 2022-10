Επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο: Φρικτός θάνατος για 32χρονο

Μια ακόμη φρικτή επίθεση με μαχαίρι καταγράφηκε στο μετρό του Λονδίνου, με έναν 32χρονο να χάνει τελικά τη ζωή του από τις μαχαιριές. Το τραγικο περιστατικό έλαβε χώρα συγκεκριμένα στον σταθμό Waterloo χθες τα ξημερώματα. Ο δράστης της αιματηρής επίθεσης αφού ολοκλήρωσε την εγκληματική του ενέργεια, στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο, παρατώντας αιμόφυρτο το 32χρονο θύμα του έξω από μία πολυκατοικία κοντά στο μετρό. Αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα βαριά τραυματισμένο να κείτεται στο έδαφος και κάλεσαν άμεσα ασθενοφόρο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Αφού τραυματιοφορείς παρέλαβαν τον 32χρονο, τον περιέθαλψαν και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Υπέκυψε όμως στα βαθιά του τραύματα λίγη ώρα αργότερα, όπως γράφει η Daily Mail.

Το ανθρωποκτονιών έχει αναλάβει την εξιχνίαση της υπόθεσης και εξετάζει εξονυχιστικά τον τόπο του εγκλήματος, παρ’ όλα αυτά, δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη υπόπτου. Το 32χρονο θύμα ήρθε να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των ανθρωποκτονιών στο Λονδίνο, καθώς επρόκειτο για το 86ο θύμα μόλις τους 10 πρώτους μήνες του 2022 σύμφωνα με την ιστοσελίδα Murder Map.

