Μιλάνο επίθεση με μαχαίρι: Συγκλονίζει ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ

Σοκαρισμένος είναι ο ποδοσφαιρικός κόσμος και όχι μόνο μετά την επίθεση σε εμπορικό κέντρο του Μιλάνου, όπου και μαχαιρώθηκε ο Ισπανός ποδοσφαιριστής Πάμπλο Μαρί. Τόσο η ιταλική κοινωνία όσο και η ποδοσφαιρική είναι σοκαρισμένη από την επίθεση ενός 46χρονου Ιταλού με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο του Ασάγκο, έξω από το Μιλάνο, και συγκεκριμένα σε πασίγνωστη αλυσίδα σουπερμάρκετ, όπου είχε ως συνέπεια να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι -οι τρεις σε σοβαρή κατάσταση-, ενώ ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του.

Ο δράστης άρπαξε ένα μαχαίρι από ένα από τα ράφια του καταστήματος -που είχε ιδιαίτερη κίνηση λόγω της συναυλίας των Placebo- και μαχαίρωσε αδιακρίτως τους πελάτες. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και ο σέντερ μπακ της Μόντσα, Πάμπλο Μαρί -δανεικός από την Αρσεναλ-, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο μαζί με τη σύζυγό του και το παιδί του. Αμέσως μετά το αιματηρό συμβάν, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Νιγκουάρντα» του Μιλάνου, όπου έσπευσαν τόσο ο προπονητής της Μόντσα, Ραφαέλε Παλαντίνο, όσο και ο εκτελεστικός διευθυντής των νεοφώτιστων στη Serie A, Αντριάνο Γκαλιάνι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δανεικός από την Άρσεναλ στη Μόντσα, Μαρί, τραυματίστηκε στην πλάτη, χωρίς ευτυχώς να πληγεί κάποιο ζωτικό όργανο και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο 29χρονος άσος περιέγραψε τα όσα τραγικά συνέβησαν στο σουπερμάρκετ στον διευθύνοντα σύμβουλο της Μόντσα, Αντριάνο Γκαλιάνι, ο οποίος με τη σειρά του τα εξιστόρησε στην ιταλική «Gazzetta dello Sport». Ο Μαρί δήλωσε τυχερός που είναι ζωντανός, ενώ είπε: «Ήμουν με το καροτσάκι με το παιδί μου μέσα και ένιωσα έναν αφόρητο πόνο στην πλάτη μου. Μετά αυτός ο άνδρας μαχαίρωσε έναν άλλον στο λαιμό. Σήμερα ήμουν τυχερός που ζω, γιατί είδα έναν άνθρωπο να πεθαίνει μπροστά μου».

Όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος της ομάδας, ο Μαρί μαχαιρώθηκε μόλις λίγα εκατοστά μακριά από τον πνεύμονά του και υπέστη επίσης ένα τραύμα στο στόμα. Αν και ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ο Γκαλιάνι αποκάλυψε ότι είναι σε καλή διάθεση και μάλιστα αστειεύθηκε ότι θα επιστρέψει στο γήπεδο τη Δευτέρα: «Ο Πάμπλο είναι ένας καταπληκτικός τύπος. Είχε τη δύναμη να αστειευθεί και να μου πει ότι θα επιστρέψει στις προπονήσεις τη Δευτέρα».

«Οι σκέψεις μας είναι με τον Πάμπλο Μαρί και τα άλλα θύματα του σημερινού φρικτού περιστατικού στην Ιταλία. Επικοινωνήσαμε με τον ατζέντη του Πάμπλο, ο οποίος μας είπε ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο και δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Άρσεναλ, η ομάδα στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής.

Επιπλέον, προσθέτει: «Ο Πάμπλο είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από την Άρσεναλ. Σοκαριστήκαμε όλοι όταν ακούσαμε τα τρομερά νέα για το μαχαίρωμα στην Ιταλία, το οποίο έχει οδηγήσει αρκετούς ανθρώπους στο νοσοκομείο, συμπεριλαμβανομένου του δανεικού κεντρικού αμυντικού μας Πάμπλο Μαρί». Από την πλευρά του, ο προπονητής των κανονιέρηδων, Μικέλ Αρτέτα, μιλώντας μετά την ήττα της ομάδας του με 2-0 από την PSV πρόσθεσε: «Μόλις το έμαθα. Ξέρω ότι ο Edu έχει έρθει σε επαφή με τους συγγενείς του. Βρίσκεται στο νοσοκομείο, αλλά φαίνεται να είναι καλά».

