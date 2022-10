Ο Μενέντεζ ερευνάται εκ νέου για διευκολύνσεις σε γιατρό με ανταλλάγματα

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών υποθέσεων της αμερικανικής Γερουσίας Μπομπ Μενέντεζ είναι αντικείμενο ομοσπονδιακής ποινικής έρευνας, ανέφεραν πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Το NBC αναφέρει ότι ο Μενέντεζ έμαθε σήμερα, Τετάρτη, για την έρευνα, αλλά όχι και για το εύρος της. «Ο γερουσιαστής και το γραφείο του θα παράσχουν κάθε βοήθεια αν τους ζητηθεί», ανέφερε σύμβουλος του γερουσιαστή. Την υπόθεση ανέφερε πρώτη η ιστοσελίδα Semafor. Κατά του Μενέντεζ είχε ασκηθεί το 2015 δίωξη από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη για διαφθορά. Αφορμή ήταν η παράνομη αποδοχή διευκολύνσεων που παρείχε ο Σάλομον Μέλγκεν, οφθαλμίατρος από τη Φλόριντα. Μεταξύ των «παροχών» του γιατρού ήταν η πτήση με ιδιωτικό τζετ προς το θέρετρο του Μέλγκεν στη Δομηνικανή Δημοκρατία, τρεις νύχτες σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο Παρίσι και δωρεά ποσού άνω των 700.000 δολαρίων για τον Μενέντεζ και τους Δημοκρατικούς.

Δύο χρόνια αργότερα, οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη ετυμηγορία. Το NBC ανέφερε ότι αρκετοί ένορκοι έλεγαν ότι τα στοιχεία των κατηγόρων δεν ήταν πειστικά. Το 2018 ομοσπονδιακοί εισαγγελείς αποφάσισαν ότι ο γερουσιαστής δεν θα παραπεμφθεί εκ νέου σε δίκη. Έτσι, είναι άγνωστο το γιατί η υπόθεση ανακινείται τώρα και εάν από πίσω βρίσκεται κάποιος ξένος «δάκτυλος», που έχει να κάνει με τις φιλελληνικές θέσεις του Μενέντεζ και την προσπάθειά του να βάλει «φρένο» στην πώληση αμερικανικών F-16 στην Τουρκία.

Το Semafor σημειώνει ότι οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς σπάνια χάνουν δίκη και ότι στην περίπτωση του Μενέντεζ η αποτυχία τους να τον καταδικάσουν ήταν «μια ταπεινωτική αποτυχία». Εν τω μεταξύ, ο Μέλγκεν καταδικάστηκε το 2017 για απάτη σχετικά με το σύστημα υγείας, αλλά του έδωσε χάρη ο πρόεδρος Τραμπ το 2021. Υπενθυμίζεται ότι ο Μενέντεζ εκλέγεται στη Γερουσία, στη Νιου Τζέρσεϊ, από το 2006, ενώ παλαιότερα ήταν μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η εξαετής θητεία του στη Γερουσία λήγει το 2024.

BREAKING: Sen. Menendez is under federal criminal investigation, according to two people familiar with the matter and a spokesperson for the senator.https://t.co/SbFNCmV2eY

— NBC News (@NBCNews) October 26, 2022