GNTM 5 25/10: Το σχόλιο που προκάλεσε αμηχανία στο πλατό

Στο χθεσινό επεισόδιο του GNTM 5, η φωτογράφιση είχε θέμα «Sex and the City». Στόχος για τα μοντέλα ήταν να βγάλουν την «παρεΐστικη» διάθεσή τους, καθώς οι φωτογραφήσεις ήταν ανά τριάδες. Συγκεκριμένα, οι διαγωνιζόμενες κατέβηκαν για μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο City Link, που ήταν το location της φωτογράφισης. Το concept ήταν εμπνευσμένο από τη σειρά «Sex & the City» και οι συμμετέχουσες φωτογραφήθηκαν για την καμπάνια της εταιρίας BSB. Το ζητούμενο απαιτούσαν extraordinary στυλ και προσωπικότητα, παρεΐστικο attitude, συνεργασία και διάδραση μεταξύ τους, στοιχεία που προηγήθηκαν στο mini challenge.

Πολλές διαγωνιζόμενες ήταν αυτές που έκλεψαν τις εντυπώσεις αλλά ένας κριτής ήταν αυτός που κέντρισε το ενδιαφέρον. Ένα σχόλιο του Γιώργου Καράβα ήταν αυτό που ξεχώρισε στο επεισόδιο, κάνοντας τους πάντες να ξεσπάσουν στα γέλια, αλλά και να νιώσουν αμήχανα. Η Μαρίτα κατάφερε να πρωταγωνιστήσει στη δική της φωτογραφία και να κλέψει τις εντυπώσεις με τον αέρα και το στυλ της και συγκέντρωσε διθυραμβικά σχόλια από τους κριτές. Ο Γιώργος Καράβας ενθουσιάστηκε και της ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ξέρεις τι είναι το ωραίο με εσένα; Έχεις δουλέψει το μέσα σου. Αυτό είναι κάτι… Θα σου μιλήσω πολύ λαϊκά. Στο φακό ξεβρακώνεσαι. Έχεις δουλέψει πολύ μέσα σου, που μπορείς να αλλάζεις συναισθήματα¨.