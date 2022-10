Καντίροφ Ουκρανία: Καλεί σε τζιχάντ και «απειλεί» με εκτέλεση αιχμαλώτων

«Άστραψε και βρόντηξε» ο ηγέτης της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ, καθώς τα νέα από το μέτωπο δεν ταιριάζουν διόλου με την εικόνα που θέλει να περάσει για το «αήττητο» του στρατού του, των λεγόμενων Καντιροβιτών. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο, αλλά και ανεξάρτητες πηγές, δεκάδες στρατιώτες του Καντίροφ βρήκαν τον θάνατο στην περιοχή της Χερσώνας. «Πλήγματα ακριβείας του Πυροβολικού (σσ πιθανότατα με HIMARS) έπληξαν θέση των δυνάμεων κατοχής στην τοποθεσία Κάτζιρι, στην περιφέρεια της Χερσώνας, και παγίδευσαν πάνω από 100 στρατιώτες του εχθρού κάτω από τα συντρίμμια», ανέφερε το ουκρανικό γενικό επιτελείο χθες Τρίτη, 25/10/2022. Σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ, επλήγησαν στρατιώτες που ανέπτυξε στη Χερσώνα ο τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ. Ο Ουκρανός στρατιωτικός διοικητής στη Χερσώνα, Σερχίι Χλαν, δήλωσε πως μονάδα Τσετσένων στάθμευε σε σχολείο χωριού στην άλλη όχθη του Δνείπερου μετά την απόσυρσή τους από τη Χερσώνα και το πέρασμα του ποταμού.

Αποκάλυψαν μόνοι τους πού βρίσκονταν αναρτώντας φωτογραφίες τους και βίντεο σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης (σσ αγαπημένο μέσο για να ανεβάζουν τα «ανδραγαθήματά» τους είναι το TikTok, αλλά και το Twitter…), πρόσθεσε. Μίλησε για 40 νεκρούς και 60 παγιδευμένους άνδρες του Καντίροφ. Λογαριασμοί στο Twitter ανέβασαν βίντεο με τους Καντιροβίτες στο «στρατηγείο» που είχαν στήσει στο σχολείο πριν την επίθεση, σε αντιδιαστολή με βίντεο μετά το χτύπημα των Ουκρανών.

⚡🇺🇦💪The Armed Forces of #Ukraine destroyed the #TiKTok headquarters of the Kadyrovites near #Kherson : 40 dead and about 60 wounded.1/2⬇️ #Ukrainian #UkrainianArmy #RussiaisATerroistState #ukrainecounteroffensive #UkraineRussiaWar️ #Ukrainians #UkraineRussianWar #UkraineWillWin pic.twitter.com/D4h5i9riT4

Ο Καντίροφ δεν σχολίασε τις πληροφορίες αυτές.

Ωστόσο μόλις έγιναν γνωστές οι απώλειες των ανδρών του, ανέβασε ένα παραληρηματικό λογίδριο στον λογαριασμό του στα μέσα μαζικής δικτύωσης, στο οποίο «απειλεί» πως θα σταματήσει πλέον να πιάνει αιχμαλώτους Ουκρανούς, υπονοώντας προφανώς ότι θα τους σκοτώνει, ενώ είπε πως πλέον η Ρωσία δεν θα κατακτήσει μόνον τις περιοχές που διεκδικεί ή έχει ήδη καταλάβει, αλλά ολόκληρη την Ουκρανία γιατί είναι «Ρωσικό έδαφος», κάνοντας ονομαστική αναφορά στην Οδησσό, το Χάρκοβο, αλλά και το Κίεβο. Επιπλέον ο Ραμζάν Καντίροφ κήρυξε «ιερό πόλεμο» (τζιχάντ) εναντίον των «σατανιστών» της Δύσης, ζήτησε από τους Μουσουλμάνους να εξεγερθούν στην Ευρώπη και υποσχέθηκε κάποια «καλά νέα» από τη Ρωσία το επόμενο διάστημα.

The Chechen dictator Kadyrov says that his soldiers won’t take Ukrainians captive anymore.

He also stated that Russia is going for all Ukraine, “as it’s Russian land”.

He says that Odesa, Kharkiv and Kyiv will all become part of the Russian Federation. pic.twitter.com/hJhL6wwzZj

