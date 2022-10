Επικαιροποιημένα εμβόλια κορονοϊού: Το μήνυμα του Τζο Μπάιντεν

Να εμβολιαστούν με τα επικαιροποιημένα εμβόλια κατά του κορωνοϊού, προέτρεψε τους Αμερικανούς πολίτες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Ο Μπάιντεν σε βίντεο που ανήρτησε στο Twitter, τόνισε την ανάγκη οι πολίτες να εμβολιαστούν με τα νέα εμβόλια κατά του κορωνοϊού και συγκεκριμένα κατά των υποπαραλαγών της μετάλλαξης όμικρον, καθώς όπως ανέφερε κανείς δεν θέλει να ζήσει καταστάσεις ανάλογες με προηγούμενα Χριστούγεννα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε πως τα εμβόλια είναι πολύ αποτελεσματικά, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει τίποτα αν δεν εμβολιαστεί ο κόσμος, φέρνοντας μάλιστα και ως παράδειγμα τον εαυτό του, καθώς ο ίδιος, ανέφερε πως έχει κάνει αναμνηστική δόση με επικαιροποιημένο εμβόλιο.

Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε μία γρήγορη αναδρομή σε προηγούμενους χειμώνες, όταν η πανδημία (και ειδικά στις ΗΠΑ) έδειξε τα «δόντια» της και είπε για ακόμη μία φορά «εμβολιαστείτε ώστε να είμαστε όλοι ασφαλείς. Θέλουμε να επαναλάβουμε αυτά που έγιναν τους περασμένους χειμώνες; Πολλά κρούσματα, γεμάτα νοσοκομεία και πολλοί θάνατοι;».

I joined my COVID team and leaders from some of America’s largest pharmacies with a simple message.

Get your updated COVID vaccine.https://t.co/jlrmakxHWm. pic.twitter.com/NYnxF9r4F2

— President Biden (@POTUS) October 26, 2022