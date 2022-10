Μουντιάλ 2022 – Εθνική Αργεντινής: Διέρρευσαν οι επιλογές των παικτών

Ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, επανέλαβε σήμερα ότι δεν θα ανακοινώσει τίποτα πριν την Παρασκευή (28/10) ως προς τη λίστα με τους προεπιλεγμένους ποδοσφαιριστές για το Μουντιάλ 2022, από τους οποίους στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξει τους 26 που θα ταξιδέψουν στο Κατάρ. Ωστόσο, η ιστοσελίδα της εφημερίδας «La Nation» διέρρευσε τα 48 ονόματα των ποδοσφαιριστών. Ένας εκ των 48 είναι ο Τζιοβάνι Σιμεόνε, ο οποίος ρωτήθηκε σε συνέντευξη για την προεπιλογή του και απάντησε: «Ναι, είμαι χαρούμενος γι΄ αυτή την κλήση, είναι ξεχωριστή, επιβεβαιώνει αυτό που πάντα πίστευα. και τώρα που είμαι στους “40” θα δείξω στον Σκαλόνι ότι είμαι έτοιμος για να είμαι εκεί. Θα ήθελα πολύ να δώσω ένα χέρι στο ωραίο γκρουπ της Εθνικής μας ομάδας».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι παίκτες που έχουν επιλεγεί είναι οι: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Φράνκο Αρμάνι, Αγκουστίν Μαρτσεσίν, Χερόνιμο Ρούλι, Χουάν Μούσο, Αγκουστίν Ρόσι, Χέρμαν Πετσέλα, Χουάν Φόιθ, Ναχουέλ Μολίνα, Γκονζάλο Μοντιέλ, Νεχουέν Πέρες, Μάρκος Ακούνια, Νίκολας Ταλιαφίκο, Μάρκος Σενέσι, Λισάντρο Μαρτίνες, Λ. Μαρτίνες Κουάρτα, Κριστιάν Ρομέρο, Φακούντο Μεδίνα, Εζεκιέλ Παλάσιος, Ροντρίγκο Ντε Πολ, Αλεχάντρο Γκόμες, Γκουίντο Ροντρίγκες, Άνχελ Κορέα, Τζιοβάνι Λο Σέλσο, Εμιλιάνο Μπουέντια, Αλέξις ΜακΆλιστερ, Λεάντρο Παρέδες, Έντσο Φερνάντες, Λούκας Οκάμπος, Τιάγκο Αλμάδα, Νίκολας Ντομίγκες, Μαξιμιλιάνο Μέσα, Ρομπέρτο Περέιρα, Ματίας Σουλέ, Βαλεντίν Καρμπόνι, Νίκολας Πας, Λούκα Ρομέρο, Λιονέλ Μέσι, Λαουτάρο Μαρτίνες, Άνχελ Ντι Μαρία, Πάουλο Ντιμπάλα, Νίκολας Γκονζάλες, Χοακίν Κορέα, Λούκας Αλάριο, Χούλιαν Αλβάρες, Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, Τζιοβάνι Σιμεόνε.

