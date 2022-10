Τσιτσιπάς Βιέννη: Έβρισε τον πατέρα του και τον έδιωξε από την εξέδρα

Δεν είναι η πρώτη ούτε και η τελευταία φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο σε αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά. Ο Έλληνας τενίστας είναι αυτή την εβδομάδα στη Βιέννη και παίζει με τον Αυστριακό Ντένις Νόβακ. Κατά την διάρκεια του 1ου σετ δέχτηκε μπρέικ στο 7ο γκέιμ και δεν άντεξε…

Ξέσπασε και είπε προς το μέρος που καθόταν ο πατέρας, η μητέρα του και ο γυμναστής του: “Είσαι μ@@@, είσαι μ@@@”. Λίγο αργότερα τους είπε να φύγουν. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Στέφανος Τσιτσιπάς “ξεσπάει” στον πατέρα του.

Ο Απόστολος κάποιες φορές για να τον ηρεμήσει φεύγει από την εξέδρα.

To 2020 στην Αυστραλία είχε ξεσπάσει στον πατέρα του και λίγο έλειψε να τον χτυπήσει με τη ρακέτα! Η κίνηση του αυτή προκάλεσε την αντίδραση της μητέρας του η οποία τον ανακάλεσε στην τάξη.

Στο US Open και σε ένα παιχνίδι με τον Μπόρνα Τσόριτς ο Έλληνας τενίστας είχε διώξει από την εξέδρα τον πατέρα του για να ηρεμήσει αφού έχανε ένα δικό του παιχνίδι μέσα από τα χέρια του. Οι δύο τους έχουν προκαλέσει σχόλια εις βάρος τους από αντιπάλους του Στέφανου αφού ο Απόστολος χωρίς να έχει το δικαίωμα έδινε οδηγίες εν ώρα αγώνα. Ο Έλληνας τενίστας απέκλεισε σε 1.28′ με 7-6 (2), 6-2 τον Αυστριακό Ντένις Νόβακ και θα παίξει με τον Μπόρνα Τσόριτς με τον νικητή να συνεχίζει στα προημιτελικά.

A man who raises children with care, love and patience. A man who gives advice and teaches by example.

Happy father’s day! pic.twitter.com/ja8EVe178G

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) June 16, 2019