Τζόρτζια Μελόνι – Πούτιν: «Δεν θα υποκύψουμε στους εκβιασμούς του»

Η νέα κυβέρνηση της Ιταλίας θα στηρίξει την Ουκρανία και δεν θα ενδώσει στον «εκβιασμό« του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, διεμήνυσε στην πρώτη της ομιλία στο ιταλικό κοινοβούλιο η νέα πρωθυπουργός της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι. «Το να υποχωρήσουμε στον εκβιασμό Πούτιν για την ενέργεια δεν θα έλυνε το πρόβλημα αλλά θα το επιδείνωνε ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω απαιτήσεις και εκβιασμούς» συμπλήρωσε η κυρία Μελόνι. Η Μελόνι δήλωσε, επίσης, ότι «η Ιταλία είναι πλήρως μέλος της Ευρώπης και του Δυτικού κόσμου» υπογραμμίζοντας ότι στόχος της «δεν είναι να επιβραδύνω ή να σαμποτάρω την ευρωπαϊκή ενοποίηση αλλά να την κάνω πιο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των κρίσεων».

Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι η Ιταλία «θα συνεχίσει να είναι ένα αξιόπιστο μέλος του ΝΑΤΟ όσον αφορά τη στήριξη της Ουκρανίας» επιχειρώντας να καθησυχάσει όσους ανησυχούν για την φιλική προς τη Ρωσία στάση των συμμάχων της στην ιταλική κυβέρνηση. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας πρόσθεσε, ακόμα, ότι η κυβέρνησή της θα στοχεύσει στην αύξηση της οικονομικής στήριξης οικογενειών και επιχειρήσεων που δοκιμάζονται από την ενεργειακή κρίση.

#UPDATE Prime Minister Giorgia #Meloni said Tuesday that Italy would "continue to be a reliable partner of NATO in supporting Ukraine", amid concerns over the pro-Russian stance of her coalition partners. pic.twitter.com/6Ow9GZaJC5

