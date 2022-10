Παραίτηση Μπόρις Τζόνσον: Σάλος με παρουσιάστρια του BBC που πανηγύρισε on air

Οργισμένες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Μεγάλη Βρετανία η στάση που κράτησε η παρουσιάστρια του BBC Martine Croxall μόλις έγινε γνωστή η απόσυρση του Μπόρις Τζόνσον από την κούρσα διαδοχής του Συντηρητικού κόμματος. Η Croxall εμφανίστηκε να πανηγυρίζει γι αυτή την εξέλιξη λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μου επιτρέπεται να είμαι τόσο χαρούμενος; Λοιπόν, είμαι». Αυτη η δήλωση είχε ως αποτέλεσμα αγανακτισμένοι τηλεθεατές να ζητούν την παρέμβαση της ρυθμιστικής αρχής Ofcom.

Μέρος των δηλώσεών της έγιναν viral στα social media με πολλούς χρήστες να ζητούν την απόλυση της Croxall από το BBC. Άλλοι αμφισβήτησαν τη μεροληψία των ρεπόρτερ του BBC, με έναν χρήστη να γράφει: «Η Martine Croxall του BBC News δείχνει την προκατάληψη της όταν σίγουρα ένας αναγνώστης ειδήσεων πρέπει να είναι αμερόληπτος. Ανίκανη για τη δουλειά».

“I’m sorry, I’m probably breaking some impartiality rule here by giggling…” Martine Croxall struggling to take the Boris news seriously on BBC News channel…

Martine Croxall is rightly being pilloried for this partisan display of giddy excitement as News broke of Boris Johnson dropping out of the Leadership contest.

This lapse of impartiality and professionalism illustrates why so many accuse the BBC of bias. pic.twitter.com/wOZ2IfsTgm

— Ben Obese-Jecty (@BenObeseJecty) October 24, 2022