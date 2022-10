Παγκόσμιο πρωτάθλημα φόρμουλα 1 2022: Νικητής ο Μαξ Φερστάπεν

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 εξασφάλισε η Red Bull στο Τέξας με τη νίκη του Max Verstappen. Ο Max Verstappen εξασφάλισε τη 13η νίκη της σεζόν και έτσι έδωσε το φετινό παγκόσμιο τίτλο του πρωταθλήματος κατασκευαστών στην ομάδα του Red Bull. Στην Ιαπωνία ο Verstappen εξασφάλισε τον τίτλο του πρωταθλήματος οδηγών, το δεύτερο συνεχόμενο δικό του και τώρα με τη νίκη του εξασφάλισε για την Red Bull τον παγκόσμιο τίτλο κατασκευαστών, τον πέμπτο συνολικά για την αυστριακή ομάδα και τον πρώτο ύστερα από την παντοκρατορία της Mercedes με τους 8 συνεχόμενους τίτλους κατασκευαστών.

Ο Hamilton έμοιαζε πραγματικά απογοητευμένος μετά το τέλος του αγώνα, κακοδιάθετος στον ασύρματο, κακοδιάθετος κατά την έξοδο από το μονοθέσιο αλλά και όταν πλησίασε την ομάδα του, όπου βρίσκονταν μάλιστα και ο πατέρας του και τον περίμενε μην έχοντας την παραμικρή διάθεση ούτε να τους χαιρετήσει. Για την ιστορία πρώτος τερμάτισε ο Verstappen, δεύτερος ο Hamilton, τρίτος ο Charles Leclerc ο οποίος εκκίνησε από τη 12η θέση λόγω πέναλτι αλλαγής κινητήρα, τέταρτος ο Perez που έδωσε σκληρές μάχες με τον Russell, με τον γνωστό τρόπο του Μεξικανού, αρκετό βρώμικο παιχνίδι και πολύ γκρίνια στον ασύρματο.

🗣️ | Max: "Winning was the only option, we took the constructors' title in style. This victory means a lot to me and the team." #F1 #USGP pic.twitter.com/tWnnGaZHbA

