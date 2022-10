Ινιέστα για κατάθλιψη: Αγκάλιαζα τη γυναίκα μου και δεν ένιωθα τίποτα

Ο Αντρές Ινιέστα έγραψε τη δική του μεγάλη ιστορία με τη Μπαρτσελόνα και την εθνική Ισπανίας, των οποίων θα είναι πάντα θρύλος, συνεχίζει την καριέρα του με τη Βίσελ Κόμπε στην Ιαπωνία και συγκλονίζει με όσα λέει για την κατάθλιψη και τη μάχη που έδωσε μαζί της, τονίζοντας ότι ακόμη κάνει θεραπεία γιατί θέλει να είναι σε ειρήνη με τον εαυτό του. Ο 38χρονος Ισπανός χαφ, ένας από τους καλύτερους της γενιάς του και γενικά των τελευταίων δεκαετιών, μίλησε στο «The Wild Project» και τα πιο σημαντικά που είπε δεν ήταν αυτά για τη Μπαρτσελόνα και τους τίτλους που κατέκτησε μαζί της, αλλά τα όσα έζησε την περίοδο που έδινε μάχη με την κατάθλιψη.

«Αποφάσισα να μιλήσω για την ψυχική μου υγεία όταν δυσκολευόμουν. Ξέρω ότι είμαι δημόσιο πρόσωπο, αλλά έπρεπε να πω τα πράγματα όπως ήταν. Ποτέ δεν σκέφτηκα να με αποκαλούν τρελό ή αδύναμο. Όταν πάλευα με την κατάθλιψη, το πιο ευχάριστο κομμάτι της ημέρας μου ήταν όταν έπαιρνα το χάπι μου και πήγαινα για ύπνο το βράδυ. Χάνεις τη χαρά από τη ζωή, από τα πάντα. Αγκάλιασα τη γυναίκα μου, αλλά ένιωθα σαν να αγκαλιάζω ένα μαξιλάρι. Δεν νιώθεις τίποτα», είπε χαρακτηριστικά ο Ινιέστα, συμπληρώνοντας πως δουλεύει ακόμη πάνω στην ψυχική υγεία του.

«Πηγαίνω ακόμα σε θεραπεία, καθώς πρέπει να είμαι σε ειρήνη με τον εαυτό μου. Μου αρέσει να ακούω επαγγελματίες να μιλούν για την ψυχική υγεία και την κατάθλιψη», τόνισε σχετικά.

🎙️ Andrés Iniesta: "When I was struggling with depression, my most enjoyable part of the day was when I took my pill and went to sleep at night. You lose joy from life, from everything. I hugged my wife, but it felt like hugging a pillow. You feel nothing." 💔😔 pic.twitter.com/jT1kdQo4Nq

