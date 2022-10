Αντζελίνα Τζολί – Μαρία Κάλλας: Η ηθοποιός «μεταμορφώνεται» στη θρυλική ντίβα

Η Αντζελίνα Τζολί θα πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ταινία του υποψήφιου για Όσκαρ σκηνοθέτη Πάμπλο Λαρέν, μια βιογραφική ταινία για τη διάσημη τραγουδίστρια της όπερας Μαρία Κάλλας. Με τίτλο «Maria», η ταινία «αφηγείται την πολυτάραχη, όμορφη και τραγική ιστορία της ζωής της μεγαλύτερης τραγουδίστριας της όπερας στον κόσμο». Το σενάριο έγραψε ο Στίβεν Νάιτ (γνωστός για τη δουλειά του στα «Spencer», «Peaky Blinders», «Eastern Promises»). «Το να έχω την ευκαιρία να συνδυάσω τα δύο πιο βαθιά και προσωπικά μου πάθη, τον κινηματογράφο και την όπερα, ήταν ένα πολυαναμενόμενο όνειρο», είπε ο Λαρέν. «Το να το κάνεις αυτό με την Αντζελίνα, μια εξαιρετικά γενναία καλλιτέχνιδα, είναι μια συναρπαστική ευκαιρία. Ένα αληθινό δώρο».

Αντζελίνα Τζολί: Είναι όνειρο να υποδυθώ τη Μαρία Κάλλας στην ταινία του Πάμπλο Λαρέν

«Παίρνω πολύ σοβαρά την ευθύνη για τη ζωή και την κληρονομιά της Μαρίας. Θα δώσω ό,τι μπορώ για να ανταποκριθώ στην πρόκληση. Ο Πάμπλο Λαρέν είναι ένας σκηνοθέτης που θαύμαζα εδώ και καιρό. Το να σου δοθεί η ευκαιρία να πεις περισσότερα για την ιστορία της Μαρίας μαζί του, και με ένα σενάριο του Στίβεν Νάιτ, είναι ένα όνειρο», είπε η Τζολί. Οι δύο προηγούμενες βιογραφικές ταινίες του Λαρέν, η περσινή «Spencer» με πρωταγωνίστρια την Κρίστεν Στιούαρτ ως πριγκίπισσα Νταϊάνα και η «Jackie» του 2016 με τη Νάταλι Πόρτμαν ως Τζάκι Κένεντι-Ωνάση, κέρδισαν και οι δύο υποψηφιότητες καλύτερης ηθοποιού για τις δύο πρωταγωνίστριες.

Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης έλαβε επίσης υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας για το χιλιανό ιστορικό δράμα του 2012 «No».

